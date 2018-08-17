Nokia назвала дату анонса «самого ожидаемого» смартфона

Компания HMD Global объявила дату своего следующего большого анонса. Тизер мероприятия опубликован в официальном аккаунте Nokia Mobile в Twitter.

Компания опубликовала изображение с очертаниями смартфона и подписью «Готовы представить самый ожидаемый телефон». В сопровождающей заметке отмечается, что мероприятие назначено на 21 августа 2018 года, вторник на следующей неделе.