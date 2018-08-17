Poptel P10 — смартфон в бронированном корпусе со скидкой в GearBest

Смартфон — устройство само по себе очень хрупкое, он может прийти в негодность даже после падения с небольшой высоты. Разумеется, это не касается моделей в особо прочных корпусах, таких, как Poptel P10, на который сейчас действует скидка в интернет-магазине GearBest.

В настоящее время смартфон Poptel P10 доступен для предварительного заказа по сниженной цене: по умолчанию он стоит $230, а прямо сейчас его можно заказать всего лишь за $185 и сэкономить при этом немалые $45. Акция действительна до 21 августа 2018 года включительно, после чего цена вернется к прежним $230. Также есть возможность экономить дополнительные $5: для этого нужно оказаться в числе первых 100 человек, кто активирует промо-код «GB$MPp10» при заказе данного смартфона. Доставка по России , разумеется, совершенно бесплатна.

Всего за $187 в смартфоне Poptel P10 есть защита от воды и пыли по современному стандарту IP68, защита от ударов и падений, усиленное стекло Gorilla Glass 3 на экране и современный мужской дизайн. На выбор доступно три варианта расцветки: черный, черный с оранжевым и темно-синий с черным, один красивее другого. Смартфон Poptel P10 уже из коробки работает на современной ОС Android 8.1 Oreo, и в распоряжении покупателя будут 4 Гб оперативной памяти, 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц, встроенный накопитель на 64 гигабайта и возможность подключения к любым сотовым сетям мира, включая LTE в России. Моноблок укомплектован фотокамерами с разрешением 8 и 13 мегапикселей от Samsung и Sony, большим экраном HD с диагональю 5,5 дюйма, и двойным слотом под SIM-карты. В Poptel P10 также можно установить карту памяти microSD на 128 Гб, а его батарея имеет немалую емкость 3600 мАч и поддерживает быструю 10-ваттную зарядку.

Все перечисленное может стать вашим прямо сейчас, если вы закажете Poptel P10 до 21 августа 2018 года. Кроме того, вас ждут приятные подарки — фирменные наушники, кабель OTG для подключения периферии и дополнительная защитная пленка на дисплей.