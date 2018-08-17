Kingston HyperX анонсировала microSD-карты для геймеров

HyperX — игровое подразделение Kingston — представило собственную линейку microSD-карт, которые, по заверениям производителей, предназначены для поклонников игр. Производители заверяют что решения, реализованные при создании карт, наверняка придутся по вкусу тем, кто регулярно загружает игры и контент и не желает тратить время на ожидание.

Геймерские карты памяти от HyperX оптимальны для Nintendo Switch и мобильных устройств. При помощи них владельцы консолей смогут увеличить хранилище своих игровых устройств, которые пока достигают 32 Гб. Игровые карты памяти от HyperX сделаны в формате SDXC и соответствуют стандартам Speed Class (U3), UHS-1, CL10 и A1, который гарантированно дает возможность поддерживать такую же скорость обмена данными, как и внутренняя память устройства. На рынок поступят модели емкостью 64, 128 и 256 Гб. По словам производителей, скорость записи равна 80 мегабайтам в секунду, а скорость чтения — 100. С данными показателями пользователи смогут, например, записывать ролики с разрешением 4К на смартфоны, оснащенные моделью от HyperX.

Продажи карт памяти от HyperX официально стартуют до конца года. За карту объемом 64 Гб производитель хочет получить $49.99, а за вариант с 256 Гб памяти — $199.99.