Ещё
Kingston HyperX анонсировала microSD-карты для геймеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Kingston HyperX анонсировала microSD-карты для геймеров 

Gizmonews 3 часа назад
Фото: Gizmonews
HyperX — игровое подразделение Kingston — представило собственную линейку microSD-карт, которые, по заверениям производителей, предназначены для поклонников игр. Производители заверяют что решения, реализованные при создании карт, наверняка придутся по вкусу тем, кто регулярно загружает игры и контент и не желает тратить время на ожидание.
Геймерские карты памяти от HyperX оптимальны для Nintendo Switch и мобильных устройств. При помощи них владельцы консолей смогут увеличить хранилище своих игровых устройств, которые пока достигают 32 Гб. Игровые карты памяти от HyperX сделаны в формате SDXC и соответствуют стандартам Speed Class (U3), UHS-1, CL10 и A1, который гарантированно дает возможность поддерживать такую же скорость обмена данными, как и внутренняя память устройства. На рынок поступят модели емкостью 64, 128 и 256 Гб. По словам производителей, скорость записи равна 80 мегабайтам в секунду, а скорость чтения — 100. С данными показателями пользователи смогут, например, записывать ролики с разрешением 4К на смартфоны, оснащенные моделью от HyperX.
Продажи карт памяти от HyperX официально стартуют до конца года. За карту объемом 64 Гб производитель хочет получить $49.99, а за вариант с 256 Гб памяти — $199.99.
Gizmonews: последние новости
Марка Palm рассказала о своем первом смартфоне AirSelfie представила улучшенную версию компактного селфи-дрона Xiaomi и Oppo планируют выпустить бюджетные «гибкие» смартфоны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обвинили Украину в предательстве156
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу935
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму849
Петросян посмеялся над Степаненко13
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы20
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение