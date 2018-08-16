Смартфон BQ Universe — современный дизайн, новые возможности

В 2018 году дизайн смартфонов изменился: привычный формат экрана 16:9 уступил место ультрасовременному 18:9. Однако далеко не все производители поспешили перейти на новый стандарт. Компания BQ, всегда идущая в ногу со временем, уже выпустила ряд смартфонов 18:9, а также модель Universe с дисплеем и вовсе 19:9, интересная тем, что в ней сочетается сразу несколько трендов.

Помимо вытянутого экрана новой формы, у него есть совершенно небольших размеров «монобровь», а его тыльная панель зеркальная и играет бликами на солнце. Моноблок очень напоминает современные флагманы от ААА-брендов, но стоит заметно дешевле их — его рекомендованная стоимость на момент написания обзора составляет ровно 13 000 рублей. В Российской рознице смартфон доступен в серо-голубом и золотом оттенках корпуса, оба с черной лицевой панелью. Нам на тест достался второй вариант.

Упаковка

В отличие от подавляющего большинства смартфонов марки BQ, поставляющихся в упаковке, оформленной в едином фирменном стиле, Universe снабжен коробкой нового, ранее не использовавшегося образца. Это реверанс в сторону топовых смартфонов, коробки которых максимально неинформативны.

В данном случае информации о гаджете все еще очень много, но она вынесена на тыльную панель — здесь есть и рендеры смартфона, и перечень его характеристик, и список аксессуаров из комплекта поставки. Также BQ использует здесь новое для себя сочетание черного и ярко-красного оттенков, практически отказавшись от белого цвета. Смотрится очень интересно, а сама коробка, к тому же, очень плотная и качественно сделанная. Словом, упаковка выглядит дорого. Посмотрим, что у нее внутри?

Комплектация

Внутри коробки BQ Universe, к сожалению, нет ничего, что вызвало бы интерес — комплект поставки абсолютно стандартный. Смартфон дополнен зарядным устройством на 1,5 ампера, кабелем питания с коннектором microUSB 2.0, скрепкой для извлечения лотка с SIM-картами, инструкцией по эксплуатации и гарантийным талоном. Можно упомянуть и наличие защитной пленки на экран: она нанесена на заводе, и притом очень качественно, что позволит экономить на покупке дополнительной пленки и тем более защитного стекла. В комплекте определенно не хватает наушников, пусть даже самых бюджетных — стоят они копейки, и едва ли итоговая цена смартфона выросла бы. И уж точно смартфону нужен чехол, хотя бы простейший силиконовый бампер — корпус у него очень уж маркий.

Характеристики

BQ подробно изложила все технические данные о смартфоне Universe прямо на его коробке на понятном любому пользователю языке, без сложных терминов. Расширенные подробности могут быть найдены на страницах инструкции, а при ознакомлении с аппаратом посредством сети Интернет можно посетить официальный сайт BQ — там тоже есть масса информации о нем. — экран: 19:9, 6 дюймов, IPS, 1528х720 пикселей; — процессор: Qualcomm 8940б 8 ядер, 1,4 ГГц; — видеокарта: встроенная, Adreno 505; — память: оперативная 3 Гб, встроенная 32 Гб, microSD до 128 Гб; — интерфейсы: 2xSIM, microSD, 3,5 мм, microUSB 2.0; — беспроводные интерфейсы: GSM, 3G, LTE, GPS, WI-Fi 802.11n, Bluetooth 4, NFC, FM; — аккумулятор: литий-полимерный, несъемный, 3000 мАч, без быстрой зарядки; — фотокамеры: основная 13 Мп, фронтальная 16 Мп; — прошивка: Android 8 Oreo, интерфейс Material UI; — размеры: 155х72х8 мм; — вес: 157 граммов; — материал корпуса: пластик; — цвет корпуса: серо-голубой, золотой; — особенности: распознавание лиц, сканер отпечатков пальцев.

Обратим внимание к следующим аспектам: имея неплохое «вооружение», смартфон до сих пор оснащается устаревшим разъемом microUSB 2.0, что исключает возможность реализации ускоренной зарядки. Кроме того в данной модели главной является фронтальная камера — у нее выше разрешение, и возможностей съемки у нее немало. Также отметим наличие процессора от Qualcomm — это правильное решение, поскольку CPU от MediaTek, как ни крути, уступают по всем без исключения параметрам.

Внешний вид Как уже говорилось выше, BQ Universe выполнен в современном стиле, присущем дорогим моделям от топовых производителей. Первое, что бросается в глаза — это, конечно же, вытянутый экран с соотношением сторон 19:9, что в данном ценовом сегменте пока что является очень большой редкостью. В нем есть небольших размеров вырез — это не гигантская попсовая монобровь в стиле Apple iPhone X, а аккуратная черная область, в которую не менее аккуратно вписана селфи-камера. Подробнее о вырезе — в следующем параграфе. Следующая отличительная особенность внешности смартфона — это его тыльная панель, сделанная здесь практически зеркальной. Наш оттенок корпуса заявлен как золотой, но все же он ближе к стальному, особенно при ярком искусственном свете. Немного золота в нем тоже есть — зависит от угла обзора. Смотрится такое решение очень интересно, особенно в смартфоне в пределах 200 долларов США — в российской рознице такое можно встретить лишь в существенно более дорогих аппаратах. Образ BQ Universe кажется цельным — тыльная панель отлично сочетается с черным пластиком лицевой стороны и матовыми торцами. Смартфон выглядит намного дороже своей рекомендованной стоимости и тем, кому важно мнение окружающих, будет нестыдно показаться с ним на людях. Имидж он подчеркивает и дополняет отлично — этого не отнять. Негативных эмоций дизайн аппарата не вызвал ровным счетом никаких.

По части расположения элементов корпуса все выполнено по стандартам 2018 года: кнопки громкости и включения помещены на правый торец, слева от дисплея находится слот под карты памяти, на нижней грани есть микрофон, основной динамик и разъем для зарядки, а сверху находятся вход под наушники и дополнительный микрофон шумоподавления. Тыльная панель — это место обитания сканера отпечатков пальцев и вертикального модуля основной камеры, в который также вписана одинарная светодиодная вспышка. Спереди у смартфона, помимо экрана и вписанной в него фотокамеры, есть разговорный динамик и сенсоры освещения и приближенности. Сенсорные кнопки управления отсутствуют.

Эргономика и качество сборки

Сразу отметим, что глянцевый корпус BQ Universe постоянно собирает отпечатки пальцев, как на экране, так и на задней панели. С дисплея они удаляются в два счета, а вот тыльную часть корпуса так просто не очистить. Единственный выход — чехол, но его нет в комплекте, так что тут помогут либо универсальные модели, либо AliExpress.

Вытянутая форма корпуса удобна тем, что даже при наличии большого экрана аппарат вполне удобно держать одной рукой, даже если ладонь не самая крупная. Другое дело, что управление только лишь большим пальцем одной руки невозможно — до верхнего угла экрана уже не дотянуться. Но это плата за тренд и за возможность размещения на дисплее большего количества информации за один раз.

Вырез под фотокамеру, с учетом его размеров и габаритов самого экрана, занимает совсем немного места и на восприятие контента никак не влияет — его перестаешь замечать практически сразу, привыкать к его наличию не нужно. Строка состояния подстраивается под него и слева выдает иконки уведомлений, а справа — индикаторы сети и уровень заряда батареи. Все очень удобно.

Нарекание вызвало лишь отсутствие сенсорных кнопок управления — нижняя рамка экрана достаточно широкая, чтобы разместить их, но, увы, они здесь виртуальные, хотя в то же время прозрачные и способные пропадать с экрана. Сканер отпечатков пальцев расположен удобно, к нему не нужно тянуться, равно как и к кнопке включения, а вот качелька громкости, расположенная чуть выше, заставляет использовать вторую руку для регулировки звука.

Качество сборки у BQ Universe на высоте — тут даже говорить не о чем, смартфон кажется монолитным. Кнопки и лоток под SIM-карты не болтаются и не гремят, и последний, прочно удерживаясь в корпусе, довольно легко вынимается при помощи комплектной скрепки.

И еще раз отметим наличие разъема microUSB 2.0. Да, еще в 2016 он был популярным, но в 2017 появился USB-C, а BQ Universe — смартфон 2018 года, microUSB характеризуется несимметричной формой коннектора, в отличие от USB-C, так что нужно контролировать процесс подключения смартфона к зарядке. Это уже не очень удобно.

Экран

В BQ Universe используется современная панель IPS. Здесь сразу следует отметить повышенную ее яркость — под солнцем хоть и выцветает, но не критично, информацию можно считать без особых усилий. Углы обзора тоже отличные, инверсия цветов нами замечена не была.

По умолчанию цветовая схема смещена в сторону холодных оттенков, но есть возможность ручной подстройки в соответствующем меню. Зернистостью экран не страдает, но при диагонали 6 дюймов разрешения HD+ ему определенно не хватает — все слишком крупное, как на смартфонах 2015 года. Советуем сразу в настройках уменьшить шрифт и масштаб до минимума, после чего на экране будет отображаться по-настоящему много информации. Но все же, могли бы уже и Full HD положить.

Сенсорный слой рассчитан на пять одновременных прикосновений, по углам с чувствительностью нет никаких проблем.

Звук Наша общая оценка звука BQ Universe — «5» с минусом, и минус мы поставили за отсутствие стерео, так как основной и разговорный динамики все еще не умеют работать в паре. Это упущение, которое, между тем, можно исправить программным путем, так что ждем от BQ соответствующего обновления прошивки. Разговорный динамик избыточно громкий: для комфортного общения с собеседником громкости на уровне 65-70 процентов будет достаточно в большинстве случаев, даже в движущемся автомобиле отечественного производства. Основной динамик не менее хорош: громкий, хорошо отрабатывает «низы» и «верхи», и даже если закрыть его пальцем, громкость упадет несильно. Для фильмов и Ютуба его хватит с головой, ну а слушать музыку на смартфоне без наушников в наше время уже не принято. Микрофонов в смартфоне два, и в паре они работают отлично. Основной утоплен в корпус и защищен от ветра решеткой, а второй помещен на верхний торец и снижает уровень внешнего шума, например, от уличной толпы или проезжей части. На выходе имеем чистый звук своего голоса, который собеседник будет слышать без посторонних вкраплений.

Сканер отпечатков пальцев, распознавание лиц, NFC Встроенный в BQ Universe сканер отпечатков пальцев выведен на тыльную панель и окрашен в цвет корпуса. К сожалению, его нельзя назвать быстрым и точным: из 10 касаний он распознал отпечаток только 7 раз, а на разблокировку и включение экрана ему требуется чуть больше секунды. Это очень много, потому в данном смартфоне дактилоскоп будет лишь запасным средством разблокировки. Намного лучше показала себя система распознавания лиц: она одинаково хорошо работает днем, в сумерках и даже ночью при не самом ярком освещении. Сканирование лица происходит моментально, без задержек, тут можно поставить все пять баллов. В 10 случаях из 10 распознавание лица было безошибочным. NFC в смартфоне тоже работает как часы: поддерживается платежная система G-Pay, известная ранее как Android Pay, и в России она применяется практически повсеместно. В нашем тесте мы оплачивали со смартфона товары в сетевых магазинах и проезд на общественном транспорте, и никаких затруднений в работе с системой выявлено не было.

Фотокамеры

BQ Universe заточен под селфи, если судить по количеству мегапикселей — 16 Мп у фронтальной против 13 Мп у основной. Тем не менее, спереди вспышки у него нет — смартфон для подсветки использует заливку экрана белым цветом, и это вообще никак не работает. Основная вспышка состоит из одного светодиода, словом, в темное время суток без хорошего освещения фотографии без шумов и с хорошей резкостью этот смартфон сделать не даст.

В то же время днем ни к одной из камер у нас не возникало претензий — обе снимают хорошо, как раз на уровне тех 13 000 рублей, что просят за BQ Universe в рознице. Если нужны снимки профессионального уровня, то вам в сегмент топовых мобильников от 40 000 рублей и дороже.

Программное обеспечение

BQ Universe работает на вполне современной ОС Google Android 8 Oreo со стоковым интерфейсом Material UI, благодаря чему не тормозит и не лагает. В смартфоне есть базовое ПО от Google и 8 сторонних приложений, из которых только две программы от Яндекса вшиты в систему — остальные можно удалить стандартными средствами. По умолчанию система занимает очень много места — более 8 гигабайтов, так что советуем сразу удалять ненужное рекламное ПО и очищать кэш.

Прошивка BQ Universe дополнена различными полезностями: в частности, у нее есть функция «Ночной режим», которая позволит настраивать яркость подсветки и цветовую температуру тем, кто любит читать перед сном с экрана мобильника. Также есть беспроводное обновление и перерисованный интерфейс фотокамеры, показавшийся нам очень удобным.

Проверка антивирусом Dr.Web со свежими базами наличие вредоносного ПО не выявила.

Производительность

Сам по себе смартфон BQ Universe работает очень шустро за счет отличного процессора и 3 Гб ОЗУ. Оперативки ему хватает для удержания в ней трех или даже четырех тяжелых приложений, а если удалить предустановленное мусорное ПО, то станет еще лучше. Прошивка хорошо оптимизирована и не тормозит, так что скоростью работы аппарата мы остались полностью довольны.

Результаты тестирования в популярных бенчмарках такие: AnTuTu поставил смартфону 59546 балов, 3DMark с пакетом IceStorm Unlimited — 9897 баллов, а в GeekBench BQ Universe заработал 685 баллов в одноядерном режиме и 2573 балла в многоядерном. Во время теста смартфон лишь слегка нагрелся, так что перегрев ему точно не грозит.

Автономная работа BQ Universe оснащен литий-полимерной батареей емкостью 3000 мАч. Полного заряда оной в режиме достаточно интенсивного использования нам хватило на целый день, а в обычном режиме смартфон протянул почти два дня. Если не выпускать его из рук нон-стоп, то аккумулятор разрядится в среднем за шесть часов. На наш взгляд, неплохо. Заряжается батарея сравнительно долго — около трех часов, сказывается отсутствие USB-C и быстрой зарядки. Но всегда можно взять 2-амперное сетевое ЗУ, и тогда время подзарядки сократится почти до 2 часов. В процессе восполнения энергии аккумулятор практически не греется.

Плюсы BQ Universe — современный дизайн; — свежая прошивка; — отсутствие откровенно мусорного рекламного ПО; — быстрое распознавание лиц; — хороший звук; — NFC; — достойная автономность.

Минусы BQ Universe — устаревший интерфейс microUSB 2.0; — медленный сканер отпечатков пальцев.