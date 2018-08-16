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Смартфон Vivo X23 с 10 ГБ ОЗУ скоро покажут
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Утечка: смартфон Vivo X23 с 10 ГБ ОЗУ покажут на будущей неделе 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания
В китайской социальной сети Weibo появились новые утечки, касающиеся будущего смартфона Vivo X23. Они показаны на скриншоте разговора с голосовым помощником Jovi. Судя по ответам виртуального ассистента, новый смартфон покажут 20 августа, или же в этот день будут опубликованы важные сведения о новинке. По другим данным, анонс может состояться 23 августа.
По слухам, Vivo X23 должен получить однокристальную систему Snapdragon 670 или Snapdragon 710 и не менее 6 ГБ оперативной памяти. Также ему приписывают сдвоенную камеру и быструю зарядку. Одна из версий может получить сканер отпечатка пальца в толще экрана, а все модификации, предположительно, будут оснащены модной каплевидной «шторкой».
Но самое интересное, что новинка может стать первым смартфоном с 10 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме. При этом говорится о системе 6 ГБ + 4 ГБ, что довольно странно. Разве что кластеры памяти разделены так, что в двухканальном режиме работает только часть. Это логично для случаев, когда необходимо максимальное быстродействие. Впрочем, для мобильных процессоров двух— и даже трёхкластерная система — давно не новинка. Так что не исключено, что в плане оперативной памяти сделают то же.
При этом объём оперативной памяти для смартфонов — зачастую чисто маркетинговый плюс. Да, это позволяет держать больше данных в ОЗУ, но дополнительно нагружает аккумулятор и снижает автономность устройства.
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