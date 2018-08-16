Смартфон Vivo X23 с 10 ГБ ОЗУ скоро покажут

Утечка: смартфон Vivo X23 с 10 ГБ ОЗУ покажут на будущей неделе

В китайской социальной сети Weibo появились новые утечки, касающиеся будущего смартфона Vivo X23. Они показаны на скриншоте разговора с голосовым помощником Jovi. Судя по ответам виртуального ассистента, новый смартфон покажут 20 августа, или же в этот день будут опубликованы важные сведения о новинке. По другим данным, анонс может состояться 23 августа.

По слухам, Vivo X23 должен получить однокристальную систему Snapdragon 670 или Snapdragon 710 и не менее 6 ГБ оперативной памяти. Также ему приписывают сдвоенную камеру и быструю зарядку. Одна из версий может получить сканер отпечатка пальца в толще экрана, а все модификации, предположительно, будут оснащены модной каплевидной «шторкой».

Но самое интересное, что новинка может стать первым смартфоном с 10 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме. При этом говорится о системе 6 ГБ + 4 ГБ, что довольно странно. Разве что кластеры памяти разделены так, что в двухканальном режиме работает только часть. Это логично для случаев, когда необходимо максимальное быстродействие. Впрочем, для мобильных процессоров двух— и даже трёхкластерная система — давно не новинка. Так что не исключено, что в плане оперативной памяти сделают то же.

При этом объём оперативной памяти для смартфонов — зачастую чисто маркетинговый плюс. Да, это позволяет держать больше данных в ОЗУ, но дополнительно нагружает аккумулятор и снижает автономность устройства.