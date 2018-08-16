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Сколько держит и заряжается Samsung Galaxy Note 9? Результаты первых тестов автономности
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Сколько держит и заряжается Samsung Galaxy Note 9? Результаты первых тестов автономности 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Во вторник пользователи опубликовали первые семплы фотографий с Note 9. Смартфон показал себя достойно — причём как днём, так и ночью. Теперь пришло время познакомиться с показателями автономности устройства.
Продолжительность работы Note 9 вызывает интерес. Прежде всего это связано с увеличением ёмкости аккумулятора: новинка получила рекордные как для линейки 4000 мАч. Тот же показатель Note 8 составляет 3300 мАч.
Автономность протестировали представители Phone Arena. Журналисты использовали скрипт, который имитирует использование устройства обычным пользователем. Полученные цифры сравнили с другими смартфонами.
Note 9 показал отличный результат — смартфон продержался 8 часов 56 минут. Это лучше iPhone X, Pixel 2, OnePlus 6, Galaxy S9+, Note 8 и обычного Galaxy S9. При этом новинка уступила iPhone 8 Plus и Pixel 2 XL. Разница в продолжительности работы с последним составила всего минуту.
На полную зарядку у Note 9 ушло 109 минут. Результат средний. Например, OnePlus 6 для восстановления сил нужно всего 80 минут. При этом Pixel 2 XL требует на целых 43 минуты больше.
Похоже, увеличение ёмкости себя оправдало. Планируете ли вы покупать Samsung Galaxy Note 9? Поделитесь ответами и мнением о смартфоне в Телеграм-чате AndroidInsider.
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