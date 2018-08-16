В России почти на треть подешевел iPhone 8

Аналитики отмечают существенное снижение стоимости iPhone 8.

По их данным, в России этот смартфон подешевел почти на треть по сравнению со стартовой стоимостью.

Если в начале продаж в конце сентября 2017 года этот гаджет с 64 Гб встроенной памяти стоил 56 990 рублей, то сейчас его можно купить у официальных ретейлеров за 39 тысяч, сообщается на сайте Hi-tech Mail.ru.

В июне аналитики спрогнозировали, какими могут быть цены на три новых модели iPhone, появление в продаже которых ожидается в сентябре нынешнего года.

Ранее «Ридус» писал, что специалисты из Университета Аделаиды в Австралии разработали уникальную технологию, позволяющую мгновенно заряжать смартфоны iPhone.

Инновационный метод подзарядки смартфонов основан на принципе скоростного перемещения заряда. Разработка предполагает замену оригинальной батареи IPhone на специальное устройство, которое оборудовано датчиками, отвечающими за получение и распределение энергии.