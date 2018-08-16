Lenovo представила ноутбук ThinkPad P52 с графикой NVIDIA Quadro и 128 ГБ RAM

Компания Lenovo представила свой новый ноутбук в формате мощнейшей мобильной рабочей станции. Модель ThinkPad P52 получила 15,6-дюймовый дисплей, 6-ядерные процессоры Intel Xeon 8-го поколения, а также графику вплоть до NVIDIA Quadro P3200.

Lenovo ThinkPad P52 поддерживает до 128 гигабайт оперативной памяти DDR4, а также накопители объемом до 6 терабайт. К ноутбуку можно подключить 4K-монитор. При этом толщина лэптопа составляет менее 2,5 см, а масса — около 2,45 кг. Конечно, это далеко не самый тонкий и легкий ноутбук на рынке, но данная модель является самой мощной среди 15,6-дюймовых машин.

Из приятных опций следует отметить подсветку клавиатуры, узнаваемый серьезный дизайн ThinkPad, клавиатуру с защитой от проливания, нампэд. Есть богатый набор интерфейсов: пара портов Thunderbolt 3, HDMI 2.0, mini DisplayPort 1.4, разъем для наушников, Ethernet, слот для карты SD и еще три порта USB 3.1 Type-A.

Поддерживается 802.11ac WiFi, Bluetooth 5.0 и опционально 4G LTE. Для безопасности система оснащена ИК-камерой с поддержкой Windows Hello. Вебкамера — 720p. Аккумулятор достаточно емкий — на 90 Втч.

Lenovo будет продавать модель с сенсорным дисплеем с разрешением 3840 x 2160 точек и яркостью 400 нит и с экраном Full HD яркостью 300 нит. Компьютеры могут быть сконфигурированы под Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstations или Ubuntu Linux.

Стоимость Lenovo ThinkPad P52 пока не анонсирована. О прайсе узнаем чуть позже в этом месяце, но низким он точно не будет.