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Galaxy Note 9 превратят в золотой слиток
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Galaxy Note 9 превратят в золотой слиток 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Российская компания Caviar представила новый дизайн-концепт смартфона Samsung Galaxy Note 9. Инженеры бренда придали устройству вид слитка, на создание которого ушёл килограмм золота.
Компания решила не нагружать дизайн лишними деталями, поэтому добавила в него только пластину из драгоценного металла, увеличивающую объём аппарат на 5 мм, и указание пробы.
«Мы решили, что выдающиеся технические характеристики нового Samsung достойны радикально роскошного дизайна, поэтому мы решили облечь Galaxy Note 9 в золото. Мы хотим, чтобы оригинальный дизайн подчеркивал техническое богатство смартфона, поэтому мы превратили его в бескомпромиссную драгоценность», — рассказали представители бренда.
Помимо смарфтона-слитка пользователи также могут оформить предзаказ на классические модели компании, которые украшены гербом РФ или короной (эмблемой Caviar) и декорированы титаном, золотом, кожей и черным ониксом.
Caviar
Цена модели «Слиток» начинается от 3 870 000 руб., классических дизайнов — от 239 000 руб.
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