Разработано продлевающее жизнь смартфонов приложение

Ученые разработали приложение, продлевающее жизнь смартфонов

Ученые разработали приложение, продлевающее жизнь смартфоновДесятки OEM-производителей регулярно предпринимают всевозможные решения для повышения времени автономной работы мобильных устройств. Зачастую это либо аппаратное вмешательство, либо функциональное ограничение.

Ученые Университета Ватерлоо нашли программный вариант продления жизни смартфонов от одного цикла заряда аккумулятора.

Они разработали Android-приложение, способное, хоть и незначительно, но увеличить автономность смартфонов. Разработка ученых заключается в перераспределении подсветки в зависимости от открытого в настоящий момент приложения.

В момент, когда вы работаете с одним окном, яркость других снижается. Касается это и не столь важных элементов интерфейса. В ходе исследования удалось выяснить, что повышение автономности составляет от 10% до 25%.

Увы, разработка ученых пока актуальна исключительно для смартфонов с OLED-дисплеями и бесполезна для LCD-матриц.