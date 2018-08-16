Компания Goldgenie представила золотые iPhone X

Британская компания Goldgenie, известная изготовлением эксклюзивных дорогих вещей, отделанных золотом и драгоценными камнями, представила специальные версии еще неанонсированных смартфонов iPhone X (2018). Телефоны уже доступны по предзаказу.

На странице предзаказа указано, что диагональ дисплея может составлять 5,8 или 6,5 дюйма. Эксклюзивные смартфоны получили 22-каратное золотое покрытие и цену в 100 тысяч фунтов стерлингов. Телефоны уже доступны, с условием, что покупатель сразу оплатит половину заказа.

Эта версия смартфона была названа ювелирами Billionaire Solid Gold Edition: мол, только миллиардерам по карману. Объем флэш-памяти составляет 256 гигабайтов, смартфон поставляется в деревянной коробке, сделанной из вишневого дерева.

Сетевые шутники прокомментировали почин Goldgenie, отметив, что блестящий золотой iPhone обязательно понравится цыганам, известным своими пристрастиями ко всему яркому и блестящему. Более серьезно настроенные пользователи указали, что золотое покрытие быстро царапается, да и сам телефон тяжелый и неудобный.