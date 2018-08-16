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В Великобритании создали iPhone X за сто тысяч фунтов
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В Великобритании создали iPhone X за сто тысяч фунтов 

Игромания.ру 24 минуты назад
Фото: Игромания.ру
Не только в России любят золотые iPhone. Британская компания Goldgenie, которая создаёт эксклюзивные вещи, представила особые версии iPhone X. На странице продукта указано название iPhone Xs, однако это лишь указание на множественное число.
Судя по описанию, новинка будет представлена в вариантах на 5,8 и 6,5 дюйма. Смартфоны линейки Billionaire Solid Gold Edition (да-да, только для миллиардеров) покрыты 18-каратным золотом и уже доступны для предварительного заказа. Стоимость их составляет 100 000 фунтов стерлингов. В плане памяти доступна только версия на 256 ГБ. Устройства поставляются в фирменной деревянной коробке.
Кроме того, покупатель получит пожизненную гарантию и 5 лет сервиса Goldgenie VIP Concierge. За предзаказ нужно оплатить «всего лишь» половину стоимости — 50 000 фунтов.
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