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Британская компания выпустила iPhone для миллиардеров
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Британская компания выпустила iPhone для миллиардеров 

Мир24 40 минут назад
Фото: Кубанские Новости
Британская компания Goldgenie представила оригинальную новинку — iPhone XS для миллиардеров. Корпус гаджета выполнен из 24-каратного золота. Фотографии айфона опубликовали в Twitter-аккаунте AppleInsider.
Как видно на снимке, задняя панель украшена логотипами Apple и линейки Billionaire Solid Gold edition. Гаджет выпустят всего в одной версии, объем встроенной памяти составит 256 ГБ.
На модель уже открыт предзаказ. Золотой iPhone обойдется в $113 000 (около 7,5 миллиона рублей), покупателю его доставят в коробке из элитных сортов древесины.
Отметим, что Goldgenie не является официальным партнером Apple. Эта компания занимается кастомизацией смартфонов, украшая уже существующие модели драгоценными металлами и камнями.
Напомним, в марте 2018 стало известно о планах Apple пустить в продажу золотой iPhone. По словам инсайдеров, новинка рассчитана на азиатский рынок, поскольку там гаджеты таких оттенков особенно популярны.
If you want a gold-plated 2018 #iPhone, you can preorder one now for $113,000 https://t.co/3nJA4GQOp2 pic.twitter.com/QLpfHiT9qA
— AppleInsider (@appleinsider) 15 августа 2018 г.
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