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Смартфон «Яндекса» окажется наполовину дороже аналогичного «китайца»
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Смартфон «Яндекса» окажется наполовину дороже аналогичного «китайца» 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
"Яндекс" стремится наладить каналы поставки своего пока не анонсированного (но почти наверняка реального) смартфона на российский рынок. Об этом со ссылкой на представителей «М. Видео-Эльдорадо», "Вымпелкома" и "МегаФона" пишут в четверг "Ведомости". По словам осведомленного источника издания, аналогичные переговоры крупнейший российский поисковик ведет и с МТС.
Детали переговоров представители крупных продавцов электроники приводить не стали, при этом окончательных договоренностей ни с кем из них пока не достигнуто. По словам источников, предлагаемые в данный момент «Яндексом» условия сетям не интересны.
Напомним, информация, указывающая на планы «Яндекса» выпустить вслед за смарт-колонкой «Яндекс. Станция» собственный смартфон попала в открытый доступ в середине июля. Издание Mobiltelefon.ru обратило внимание на сайт Евразийской экономической комиссии, где была опубликована «нотификация о характеристиках шифровального (криптографического) средства и товара, их содержащего» под названием «Смартфон Яндекс. Телефон, торговой марки „Яндекс“, модели YNDX-000SB».
По словам источника ведомостей, устройство «Яндекса» по характеристикам соответствует аппаратам китайских производителей стоимостью 10 — 12 000 рублей. Например, за 11 000 рублей Huawei, например, продает в России Honor 7C — устройство с «высоким» 6-дюймовым HD-экраном, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, накопителем на 32 ГБ и сдвоенной (13МП + 2 МП) камерой.
Однако стоить гаджет «Яндекса» наверняка будет дороже, а это значит, что продать его будет непросто. Один из собеседников издания сообщил, что исходно обсуждалась розничная цена в 14 990 рублей, однако из-за нестабильности курса рубля в последние недели она увеличилась до до 16 990. Другой источник вообще назвал цифру в 20 000 рублей. То есть собственное модифицированное ПО на основе Android, которым почти наверняка будет оснащен аппарат, а также магический эффект своего бренда «Яндекс» смело оценивает в половину (а, возможно, и больше) стоимости обычного бюджетного китайского «железа».
Даже при этом, говорят собеседники «Ведомостей», договориться с «Яндексом» у ритейлеров пока не получается: поисковик требует минимальной наценки на свое устройство, что невыгодно розничным сетям. Тем более, что продажи будут в масштабах всего российского рынка (порядка 28 млн смартфонов в год) крошечными: первая партия, которую «Яндекс» якобы намерен ввезти в Россию осенью, составит всего 20 000 аппаратов.
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