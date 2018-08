Официально: в Intel подтвердили разработку своей дискретной графики

Долгое время ходили слухи, что компания Intel планирует создать собственную дискретную графику. Отчасти подтверждением этого можно было считать появление процессоров Kaby Lake-G со встроенным видеоядром AMD Radeon Vega M вместо графики Intel UHD. Однако теперь есть официальное подтверждение от «синего гиганта».

В твиттере Intel Graphics появился короткий видеоролик, который предваряет надпись «Мы освободим нашу графику бесплатно» (We will set our graphics free). Очевидно, это намёк, что GPU, память и прочее не будут делить подложку с центральным процессором.

Если всё пойдёт по плану, это станет третьей попыткой компании выйти на рынок видеокарт. Первая была ещё в далёком 1998 году, когда компания запустила видеокарту Intel i740. Но дело закончилось на i752, а «семьсот пятьдесят четвёртую» вообще не довели до начала продаж. Второй попыткой можно считать интегрированную графику, однако для игр она не подходит. Хотя в некоторых случаях удавалось запустить на ней даже Crysis на низких настройках.

А в прошлом году к «синим» перешёл бывший вице-президент AMD Раджа Кодури, который возглавил графическое подразделение чипмейкера. Также в компании работают многие специалисты по видеокартам.

В целом, ближайшие годы на рынке как процессоров, так и графики обещают быть интересными. Дискретные ускорители Intel и китайские процессоры могут существенно изменить баланс сил на рынках. И это, в конечном итоге, должно подстегнуть производителей снижать цены и разнообразить ассортимент.