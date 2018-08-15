Новый QWERTY-смартфон BlackBerry показался на рендерах

В сети появились рендеры готовящегося к выпуску смартфона BlackBerry KEY2 LE, пока не представленного производителем официально. Их опубликовал голландский ресурс NieuweMobiel.

Предположительно, это упрощённая и удешевлённая версия смартфона BlackBerry KEY2, представленного китайской компанией TCL Communication в июне.

BlackBerry KEY2 LE выполнен в таком же форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. На задней панели расположена двойная камера, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в клавишу пробела. На верхней грани присутствует 3,5-мм разъём для наушников и второй микрофон, а на нижней — порт USB Type-C, динамик и основной микрофон.

Смартфон оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем, основной камерой 13+5 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют BlackBerry KEY2 LE ожидается 30 августа, к открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.