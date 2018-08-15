20 лет назад Apple представила первый iMac 

20 лет назад Apple представила первый iMac15 августа 1998 года Apple анонсировала первое поколение моноблоков iMac, которые потом назовут «аквариумами». Модель iMac G3 20 лет назад действительно воспринималась как нечто необычное и новое, идущее вразрез тенденциям рубленных топором ПК.
Первый iMac G3 поступил в продажу по цене в $1 299. За эти деньги покупатель получал:
Процессор: PowerPC 750 G3 233 — 700 МГц Память: 128 ГБ Дисплей: ЭЛТ 15 дюймов
Моноблок был оснащен приводом CD-ROM, графикой от ATI и встроенной акустической системой. За все время выпуска iMac G3 был доступен в 13 различных цветах. Позднее моноблок пройдет длинную и насыщенную эволюцию.
В 2018 с прилавков онлайн-магазина Apple и официальных Apple Store нас уже встречает нафаршированный iMac Pro с 18-ядерным процессором, 4 ТБ встроенным SSD и графикой Radeon Pro Vega в топовой комплектации. А 20 лет назад все начиналось с этого: