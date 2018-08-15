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20 лет назад Apple представила первый iMac
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20 лет назад Apple представила первый iMac 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
20 лет назад Apple представила первый iMac15 августа 1998 года Apple анонсировала первое поколение моноблоков iMac, которые потом назовут «аквариумами». Модель iMac G3 20 лет назад действительно воспринималась как нечто необычное и новое, идущее вразрез тенденциям рубленных топором ПК.
Первый iMac G3 поступил в продажу по цене в $1 299. За эти деньги покупатель получал:
Процессор: PowerPC 750 G3 233 — 700 МГц Память: 128 ГБ Дисплей: ЭЛТ 15 дюймов
Моноблок был оснащен приводом CD-ROM, графикой от ATI и встроенной акустической системой. За все время выпуска iMac G3 был доступен в 13 различных цветах. Позднее моноблок пройдет длинную и насыщенную эволюцию.
В 2018 с прилавков онлайн-магазина Apple и официальных Apple Store нас уже встречает нафаршированный iMac Pro с 18-ядерным процессором, 4 ТБ встроенным SSD и графикой Radeon Pro Vega в топовой комплектации. А 20 лет назад все начиналось с этого:
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