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Samsung создала самовосстанавливающееся покрытие экрана
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Samsung создала самовосстанавливающееся покрытие экрана 

Ferra.ru 3 часа назад
Компания Samsung запатентовала специальное олеофобное покрытие, которое предполагается использовать на защитных стеклах для мобильных устройств. Такие покрытия призваны уберечь экран от отпечтков пальцев, но Samsung пошла дальше и описывает возможность «самозалечивания» повреждений.
Самозалечивающееся покрытие не уберёт чудесным образом трещины с экрана, но сможет лучше и дольше защищать экран от пятен и отпечатков, не истончаясь со временем. Также оно снизит шанс на появление лёгких царапин и потёртостей.
Сейчас Samsung использут стандартное олеофобное покрытие в своих смартфонах, защищённых стеклом Gorilla Glass 5 спереди и сзади. Самовосстанавливающееся покрытие поможет дольше сохранять таким смартфонам «товарный вид». Также оно может найти применение в будущих складных смартфонах с гибким дисплеем, вроде ожидаемого в начале 2019 года Samsung Galaxy X.
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