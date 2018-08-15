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Как добыть золото из старого компьютера
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Как добыть золото из старого компьютера 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Не спешите выбрасывать старый компьютер. Даже не рабочая техника может приносить деньги: многие комплектующие сделаны из настоящего золота. Добыть его вполне реально.
Золото присутствует во многих элементах материнской платы: разъёмах IDE, слотах PCI Express, PCI, AGP, ISA и других портах, в перемычках, в сокете процессора и слотах DIMM (SIMM на старых материнских платах).
Все эти разъёмы часто покрывают тонким слоем золота толщиной в несколько микрон. Немного? Да, зато вообще без лишних вложений.
В первую очередь, нужно отрезать часть с позолотой. Работать в дальнейшем придется именно с ней. Получившийся материал насыпаем в колбу и заливаем азотной кислотой, как показано в видео:
Повторять этот эксперимент без надлежащей подготовки и защиты в домашних условиях мы вам не рекомендуем. Кислота — штука довольно опасная и обжечься будет очень легко.
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