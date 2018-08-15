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Мы подвели итоги конкурса «Железная готовность»
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Мы подвели итоги конкурса «Железная готовность» 

Игромания.ру 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
Каждый геймер заслуживает самого лучшего: игр, захватывающих не на часы, а на годы, удобных джостиков и геймпадов, комфортабельного кресла и прохлады в летнюю жару. А самое главное — приверженцы РС-игр заслуживают самого мощного железа. И дело даже не в регулярной хромоте оптимизации свежих многообещающих игр. Ощущения от реалистичной графики, открытого мира, удобного плавного управления и продуманного звука дополнительно усиливаются отличной начинкой и периферией.
Посмотрите хотя бы на мощный игровой ноутбук ASUS ROG Strix Scar II! Что это такое?
Мощный шестиядерный процессор Intel Core i7-8750H;
мощная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070;
16 ГБ оперативной памяти DRAM DDR4 2666;
15,6" Full HD-дисплей с IPS-матрицей, частотой 144 Гц, откликом 3 мс и сверхтонкой рамкой;
система охлаждения HyperCool Pro с автоматической очисткой от загрязнения;
геймерская клавиатура с четырехзонной подсветкой AURA;
два накопителя — классический HDD на 1 ТБ и шустрый SSD на 256 ГБ.
Те, кто участвовал в нашем новом конкурсе «Железная готовность», наверняка делали это ради новинки ASUS. Ведь её владельцу ещё очень долго не придётся волноваться из-за системных требований новых игр: имеющегося хватит с запасом! И очень жаль, что эта великолепная машина достанется лишь одному из участников.
Одному из тысяч участников, если точнее. Да, в битву за ASUS ROG Strix Scar II включилось так много игроков, что только в список розыгрыша попали тысячи человек. И это после проверки и отсеивания откровенных нарушителей!
Тем ценнее победа, не правда ли? Участника, который справился с нашими семью заданиями, а затем ещё и оказался самым удачливым из тысяч, зовут Иван Михайлец. И именно он скоро испытает в деле роскошный игровой ноутбук!
Мы поздравляем победителя. А всем, кому на этот раз не повезло, вновь напоминаем: интересные конкурсы с отличными призами проводятся у нас постоянно. И каждому может повезти в одном из них! Так что следите за нашими новостями, и до новых встреч в новых конкурсах.
Конкурс «Железная готовность» | О ASUS ROG Strix Scar II
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