Беспроводные наушники за 3 тыс. руб. не могут так звучать! Обзор FiiO FB1

Беспроводные наушники за 3 тыс. руб. не могут так звучать! Обзор FiiO FB1Я всегда считал наушники «расходным материалом»: купил, носишь в кармане или в рюкзаке, особо не трясёшься над ними, не сдуваешь пылинки. Перестали играть, или порвался провод? Да и ладно, новые куплю.

Если наушники дорогие, такая схема не катит. Каждая царапинка на них отзывается болью в сердце, а если сломались — так и вообще трагедия.

Поэтому сейчас я расскажу о новинке от именитого производителя акустики и hi-fi компонентов, которая приятно удивила меня звуком, удобной посадкой в ушах, беспроводными возможностями.

А главное — ценой всего в 3 тыс. руб.

Знакомьтесь, внутриканальные наушники FiiO FB1.

Дёшево — значит плохо. А вот и не правда!

Компания FiiO известна своими портативными плеерами и наушниками для ценителей чистого, «несжатого» звука. Всё, что попадало на обзор в редакцию и ко мне лично стоило достаточно внушительных для неискушённого меломана денег.

А тут — беспроводные Bluetooth-наушники за смехотворную сумму. Я специально зашёл в первый попавшийся магазин электроники и попытался найти достойные «уши» в пределах этой же стоимости.

И не нашёл. То есть, наушников в пределах 3 тыс. руб. много, но все они проигрывают по качеству звука FiiО FB1. Не говоря уж о том, что все модели, которые я нашёл, были проводными.

Поэтому изучил FiiO FB1 досконально за неделю использования. Подвоха нет никакого — это лучшие бюджетные беспроводные «затычки» на сегодняшний день.

И вот почему:

1. Внутри Bluetooth 4.1 Несмотря на скромную цену, внутри наушников прячется серьёзная начинка: чип CSR8645 поддерживает передачу данных по каналу bluetooth 4.1 и работает с кодеками AAC, SBC и aptX.

Подобные чипы с аналогичными характеристиками можно встретить в смартфонах и bluetooth-устройствах среднего ценового диапазона и выше, но никак не в бюджетных гаджетах.

Что внутри FiiO FB1 Основное преимущество наушников с bluetooth 4.1 — качественная передача и прием звука, на высокой скорости и с минимумом потерь, посторонних шумов и прочих артефактов.

По факту, трансляция музыки через Bluetooth-канал 4.1 сопоставима с качеством CD, а при просмотре роликов с YouTube звук не «отстаёт» от видеоряда. Этот косяк замечал за некоторыми беспроводными наушниками, стоимостью на несколько порядков выше.

Отдельного упоминания достойно еще одно качество FiiO FB1: радиус беспроводного приёма этих наушников — целых 20 метров.

Я помню, как однажды тестировал беспроводные наушники другой фирмы: стоил положить смартфон не в передний а в задний карман джинс, как музыка начинала играть с перебоями. Так вот, у FiiO FB1 таких проблем нет в принципе.

Ну и на закуску: передача данных по bluetooth 4.1 потребляет гораздо меньше энергии, по сравнению с предыдущими поколениями, поэтому наушники FB1 могут спокойно проработать без подзарядки до 8 часов, а это серьёзный плюс.

Лично я за неделю заряжал их всего один раз. После Apple-наушников автономность очень радует.

FiiO FB1 могут с двумя устройствами сразу

Для внимательных пользователей (которые прочитают этот обзор) доступна ещё одна интересная фишка этих «ушей»: их можно спарить сразу с 2-мя устройствами, например с ноутбуком и смартфоном, и переключаться между ними буквально «на лету».

К этой функции быстро привыкаешь: я слушаю музыку по дороге на работу, а когда прихожу и открываю ноутбук, сразу переключаюсь на него и слушаю музыку дальше. Не нужно залезать в настройки Bluetooth, искать наушники и отвязывать их от смартфона. Однозначный лайк.

Контролировать количество заряда FiiO FB1 можно прямо со своего iPhone — при подключении в виджетах отображается статус гарнитуры и процент заряда, прямо как с AirPods.

Так почему так дёшево-то?!

Понятно, что чудес не бывает и ценник в 3 тыс. руб. должен быть чем-то оправдан. Я нашёл, на чём сэкономил производитель: на материале корпуса.

Мы уже привыкли к наушникам из алюминия и с карбоновыми вставками, которые непременно дают весомый плюс к ценнику. И в FiiO решили сосредоточиться на начинке, убрав внешние украшательства.

Корпус наушников выполнен из обыкновенного пластика, кое-где подкрашенного под «хром». Пусть вас это не пугает — сборка качественная и никаких скрипов и зазоров я не нашёл.

На корпусе наушников FiiO FB1 имеется некое «нанонапыление», которое противостоит появлению пятен, царапин и грязи.

Лично мне показалось, что используется что-то вроде олеофобного покрытия на экранах смартфонов: действительно наушники оставались чистыми даже после носки в рюкзаке и в карманах. Мелочь, а приятно.

Кабель и пульт управления на ощупь приятные, хотя кабель без тканевой оплётки. Пульт с 3-мя кнопками полностью совместим с Apple-гаджетами, можно управлять треками, вызывать Siri долгим нажатием кнопки Play и проматывать песни по несколько секунд, удерживая кнопки пропуска треков.

Как там звук за 3 тыс. руб. ?

В корпусе каждого наушника стоят внушительные 13-ти миллиметровые динамические драйверы, которые специально настраивают на этапе сборки для комфортного прослушивания.

Так что можно и не терзать эквалайзер в смартфоне — производитель уже всё настроил и протестировал за нас.

FiiO FB1 звучат максимально достойно для внутриканальных «затычек». Если вы (как и я) используете Apple Music, Яндекс. Радио или Google Music, то эти наушники вас не разочаруют.

Пробежался по популярным трекам: на Red Hot Chili Peppers наушники FB1 достойно раскрывают нюансы ритм-секции и не смешивают в кашу вокал с гитарой; джаз и спокойный блюз слушать приятно, чувствуется широкая звуковая сцена, нетипичная для бюджетных наушников в принципе.

Агрессивные Shinedown со своим новым альбомом заставили всё-таки залезть в эквалайзер и прибрать низкие частоты: после этого никаких нареканий не было, наушники отлично справляются с яркой атакой и пронзительным вокалом, даже на высокой громкости.

За такие деньги лучше не найти. Серьёзно

В целом, я был приятно удивлён впечатлениями от FiiO FB1. Согласитесь, что одно дело писать и рассказывать про дорогущие головные мониторы, смакуя их «мягкий почерк» и прочие аудиофильские особенности, и совсем другое — тестировать бюджетный сегмент, в котором играют «уши» без хрипов, и уже хорошо.

Но FiiO FB1 оказались тем самым кусочком золота среди бесполезной массы наушников аналогичной стоимости: внушительная автономность, объёмный, приятный звук и отсутствие проводов покорили меня, хожу с ними до сих пор.

Технические характеристики FiiO FB1 Диапазон частот: 20 Гц–20 кГц Импеданс: 32 Ом Чувствительность: 109 дБ/мВт Чехол в комплекте: есть

Вес: 20 г Отдельно хочу отметить богатый набор резиновых насадок, с резиновой «ножкой» и без, для надёжной фиксации в ухе любого размера и формы, плюс матерчатый чехол на молнии.

Если вы хотите иметь пару беспроводных наушников на каждый день без ущерба для своего бюджета, то я рекомендую послушать FiiO FB1. Пока что это однозначный фаворит среди наушников в пределах 3 тыс. руб., которые я слышал.

Удобство: 5, Звук: 4, Практичность: 5, Стиль: 4, Цена/Качество: 5, Итог: 5