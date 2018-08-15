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AllCall S1: смартфон с 4 камерами и аккумулятором на 5000 мАч за $50
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AllCall S1: смартфон с 4 камерами и аккумулятором на 5000 мАч за $50 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Не так давно вышел очень интересный аппарат AllCall S1. Эта модель может похвастаться за свои $70 не только аккумулятором емкостью 5000 мАч, но и другими крутыми для такого ценника характеристиками. А теперь появилась возможность купить это устройство на AliExpress всего за $49,99! AllCall S1 за свой бюджет получил целых 4 камеры. Две из них установлены спереди, две сзади. Основная камера предлагает 8-мегапиксельный и 2-мегапиксельный датчики, которые могут делать снимки с разрешением 13 мегапикселей (идет интерполяция). Сенсор Sony 175 выглядит вполне неплохим для $50.
Фронтальная же камера состоит из пары 2-мегапиксельных датчиков Sony IMX132. С интерполяцией получаются снимки 5-мегапиксельного разрешения. Камеры поддерживают эффект размытия фона и другие популярные опции.
Остальные характеристики включают 5,5-дюймовый дисплей с тонкими рамками снизу и сверху и прочным стеклом, 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт на накопителе. Процессор — MT6580. Также стоит отметить систему Android 8.1 из коробки и поддержку 2 SIM.
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