Дроном Yuneec Mantis Q можно управлять при помощи голоса

Представлен новый квадрокоптер Yuneec Mantis Q со складным корпусом и рекордной автономностью. БПЛА способен находиться в воздухе более получаса, что намного выше, чем у большинства его конкурентов, да и стоит он дешевле.

Время полета в случае Mantis Q достигает 33 минут, и он может развивать скорость 72 км/ч в спортивном режиме при средней скорости 25 км/ч. Камера, встроенная в БПЛА, пишет видео 4К 30 кадров в секунду без стабилизации или Full HD 60 кадров в секунду с оной, и весь контент сохраняется на карты microSD емкостью до 2 терабайтов. Угол обзора камеры равен 117 градусам, и стабилизация у нее оптическая. Дроном Mantis Q можно управлять даже при помощи голоса — он отлично понимает команды на взлет, посадку, старт и остановку съемки видео, фотосъемку и так далее. Также есть возможность управления со смартфона и при помощи специального контроллера, входящего в комплект поставки — дальность приема сигнала в обоих случаях составит до 800 метров.

Словом, Mantis Q — это очень достойный конкурент всем имеющимся на рынке складным дронам, особенно от DJI, устройства которой стоят очень дорого. Пока что Mantis Q доступен для предварительного заказа, но его релиз состоится уже в сентябре текущего года по цене в районе 500 долларов США. Также за 650 долларов можно будет купить расширенный комплект, в который, помимо самого дрона, входят дополнительная батарея, четыре запасных винта и кейс для транспортировки.