Как улучшить работу Fortnite Mobile на Android-смартфонах

Вследствие того, что Fortnite Mobile для Android предъявляет не самые жесткие требования к аппаратному обеспечению устройств, некоторые пользователи могут столкнуться с фризами или некачественной отрисовкой картинки. AndroidInsider.ru рассказывает, как легко и просто оптимизировать ваш смартфон для комфортной игры в Fortnite.

Первая пара способов повышения производительности устройства в Fortnite является общедоступной, в то время как последний ограничен лишь на небольшом числе моделей.

Включите режим Force 4x MSAA

Если, по вашему мнению, отрисовка графики в Fortnite Mobile оставляет желать лучшего, вам на помощь придет режим Force 4X MSAA. Он обеспечивает максимально возможный уровень сглаживания за счет обработки картинки в большем разрешении с последующим уменьшением до размеров экрана вашего устройства.

Чтобы активировать данный режим, перейдите в «Настройки» — «Параметры для разработчика» и передвиньте тумблер активации напротив строки «Всегда использовать 4x MSAA».

Отключите фоновые процессы

Если объем оперативной памяти вашего устройства является минимально допустимым для игры в Fortnite (3 ГБ), рекомендуется отключить все фоновые процессы, чтобы весь доступный объем ОЗУ работал исключительно на благо игры.

Для деактивации фоновых процессов перейдите в «Настройки» — «Параметры для разработчика» и активируйте надстройку «Ограничения для процессов, выполняемых в фоновом режиме». Главное, помните, что данный метод является своего рода полумерой, поскольку полностью отключает многозадачность и будет выбрасывать Fortnite из памяти всякий раз, когда вы свернете игру.

Включите игровой режим

Все больше производителей стремятся предложить пользователям фирменных устройств геймерский режим. Его активация, как правило, перераспределяет ресурсы процессора таким образом, чтобы повысить эффективность работы устройства в играх. Такой режим доступен на смартфонах Sony, Huawei, Razer, OnePlus и Black Shark и располагается в настройках.

P. S. Раздел «Параметры для разработчика» скрыт по умолчанию. Для его отображения нужно перейти в «Настройки», пролистать перечень доступных разделов до «О телефоне» и нажать на него семь раз.

Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.