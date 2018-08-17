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ARM вступает в борьбу за рынок ПК
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ARM вступает в борьбу за рынок ПК 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
На днях в сети появились первые тесты производительности неанонсированного устройства Lenovo на базе мобильного процессора Snapdragon 850 и ОС Windows 10. И, судя по ним, ситуация выглядит не слишком хорошо.
В базе данных Geekbench появились результаты тестирования устройства Lenovo 81JL. Очевидно, это Always Connected PC, который немного быстрее ASUS NovaGo на SoC Snapdragon 835. Однако прирост составляет порядка 25 процентов в однопоточном режиме и лишь около 7 процентов — в многопоточном. Учитывая, что «восемьсот пятидесятый» представляет собой разогнанную версию Snapdragon 845, это неудивительно.
Гораздо интереснее другое. Несмотря на скромные результаты быстродействия в режиме эмуляции для мобильных процессоров, их главный разработчик полон оптимизма и намерен вступить в борьбу. Компания ARM опубликовала дорожную карту, согласно которой планирует конкурировать с корпорацией Intel. И для этого есть основания.
Недавно дочерняя фирма японской компании Softbank представила ядро Cortex-A76, которое уже может «потягаться» с Intel Core i5-7300U в некоторых задачах. Во всяком случае, в тесте бенчмарка SPECint2006 на ОС Linux, хотя здесь возникают вопросы. Во-первых, это тест специально для процессоров. Во-вторых, Linux позволяет обходиться без эмуляции на мобильных чипах, чего Windows 10 не умеет. И, в-третьих, тесты почти никогда не дают аналога обычной работы. Зачастую это «синтетика» или симуляция только определённых задач.
Однако разработчики утверждают, что рост производительности ARM-процессоров составит не менее 15 процентов в каждом новом поколении вплоть до 2020 года. На будущий год запланирован выход первых 7-нанометровых чипов ARM с дизайном Deimos. А годом позже — новая архитектура Hercules, которой приписывают улучшение энергоэффективности. Чипы на её основе будут выпускаться по технологии 7 и 5 нанометров.
Разумеется, пока сложно сказать, насколько вырастет реальное быстродействие, тем более в Windows 10. Ведь значительную долю процессорной мощности «съедает» эмуляция архитектуры x86.
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