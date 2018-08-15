Во всём мире используется более 1 млрд подключенных ТВ устройств

По данным отчета Strategy Analytics в мире сейчас насчитывается более 1 млрд подключенных ТВ устройств. Подключенные ТВ устройства позволяют пользователям стримить видеоконтент на ТВ экраны и включают такие подкатегории как Smart TV, Smart Blu-Ray плееры, игровые консоли и медиаплееры.

Smart TV завоевали существенную долю рынка и сейчас занимают почти 60% от общей базы устройств. Samsung и Sony занимают первые строчки рейтинга в совокупном числе установленных ТВ подключенных устройств, и корейская компания намерена выйти вперед во второй половине 2018 года. Отчет Strategy Analytics Global Connected TV Device Vendor Share: Q2 2018 дает детальную разбивку и метрики базы установленных 18 производителей подключенных ТВ устройств по миру.

Дэвид Уоткинс, Директор Strategy Analytics прокомментировал: «Популярность подключенных ТВ устройств, в частности Smart TV и специальных стриминговых устройств, таких как Roku, Amazon Fire TV и Chomecast, резко выросла за последние несколько лет и привела к фундаментальным изменениям в том, как потребители смотрят контент на телевизорах. Компании типа Roku смогли построить крайне успешные бизнесы, продавая отдельные стриминговые устройства на тренде онлайн потребления видео в гостиных комнатах. По факту мы ожидаем в этом году более 55 млн стриминговных плееров, хоть эту цифру и затмит рынок Smart TV в размере 150 млн устройств».

Дэвид Мерсер, вице-президент Strategy Analytics добавил: «Sony на протяжении длительного времени был глобальным лидером по установленным дома подключённым ТВ устройствам, не только из-за сильных позиций в Smart TV и Blu-ray, а также благодаря лидирующим позициям на глобальном рынке игровых консолей. Тем не менее, поскольку Smart TV занимают беспрецедентную долю рынка, Samsung к концу года вытеснит Sony с первой позиции рейтинга за счет лидерства на рынке Smart TV».

ИСТОЧНИК: Advanced Television