Я отказался от iPad полгода назад. Это было ошибкой

Это было ошибкойВ начале 2018 я вспомнил о ленинском принципе «Лучше меньше, да лучше» 1923 года. Посмотрел на тонну своих гаджетов и решил избавиться от тех, которыми практически не пользуюсь.

«Под нож» сразу попал iPad. Я был уверен, что планшет глупо дублирует функции iPhone и не может заменить MacBook. Продал.

Спустя полгода понимаю, что сделал это зря. Планшет помогал мне в работе и на досуге, и заменить его очень сложно.

Не спешите повторять мою ошибку. Сначала ознакомьтесь с тезисами, которые я сформулировал через 6 месяцев без iPad в руках.

В тему: Начинаю 2018 год без iPad. Продал планшет и не жалею

Не используйте iPad как большой iPhone. Это другой девайс

Честно, большей глупости я еще не писал:

«На iPad я пытался делать все, для чего заточен iPhone.

Читал письма, просматривал сайты в дороге, листал новости, общался в мессенджерах — иногда я даже фотографировал на него, но все это оказалось неудобным».

Я столько раз доказывал всем, что сила Apple в экосистеме, в которой для каждого устройства есть свое место.

Вместо этого продублировал софт с iPhone на iPad и пытался повторять сценарии смартфона, когда мог достать планшет. Случалось это не так часто, поэтому со временем перестал бросать еще одно устройство в рюкзак.

Через полгода я прекрасно понимаю, что был не прав.

Чтобы ощутить пользу от планшета, распределите обязанности между iPhone и iPad. Не ставьте одинаковый софт и удалите повторы.

Например, если iPad всегда с вами в дороге, удалите читалку и видеоплеер с iPhone. Используйте все преимущества большого экрана.

Кроме метро в час пик ситуаций, когда достать iPad для знакомства с новостями невозможно, а iPhone вполне реально, не так много.

Включите трезвый взгляд и правильно распределите сценарии использования.

Например, вот приложения, которые мне нужно перенести на iPad:

AVPlayer — всеядный видеоплеер

YouTube — он и в Африке…

Reeder — агрегатор RSS-материалов

iBooks — книги, журналы и прочее

iA Writer — любимый текстовый редактор

А еще я бы переместил на планшет 90% игр, которые сегодня прохожу:

Implosion — крутой футуристичный слэшер

Evoland 2 — игра об эволюции игр Horizon Chase — мои самые любимые гонки

Battleheart 2 — сиквел знаменитой классики

Limbo — на iPhone играть в нее не так удобно

Но мессенджерам, календарям и планировщикам, спортивным приложениям на iPad точно не место.

Трезво оцените все преимущества iPad перед iPhone и MacBook

Когда я отказался от iPad, понял прописную истину — это идеальное мобильное устройство для потребления контента. В этом плане оно выигрывает у iPhone и MacBook.

Во-первых, смотреть фильмы и сериалы в поезде или автобусе с iPad комфортнее.

У большого iPhone 8 Plus слишком маленький экран, чтобы получать удовольствие от просмотра даже в одиночку, и о групповом сеансе не может быть даже речи.

С другой стороны, даже 12-дюймовый MacBook из-за особенностей конструкции не всегда удобно использовать для этого в общественном транспорте.

Во-вторых, читать с iPad одно удовольствие.

Когда я отказался от планшета, пробовал читать на iPhone и MacBook дома, в офисе и на выезде. Не смог и пересел на бумажные и электронные книги, которые явно не вписываются в концепцию «Лучше меньше, да лучше».

На экране iPhone все либо слишком мелкое, либо минимальное количество информации.

MacBook можно использовать или на столе, или на коленках. Даже просто сесть в кресло нога на ногу с ним не получится.

В-третьих, iPad делает ваши iPhone и MacBook более автономными.

Планшеты Apple всегда отличались большим временем работы без подзарядки. Когда я исключил их из экосистемы, iPhone и MacBook стали разряжаться слишком быстро.

Раньше каждый из 3-х девайсов у меня уверенно доживал до позднего вечера. Когда же я начал потреблять контент на iPhone и MacBook, стал носить с собой зарядные банки и блоки питания.

Получается, я пожертвовал своим же удобством, а вещей в рюкзаке стало только больше…

Не пытайтесь превратить iPad в мобильную рабочую станцию

Стив Джобс представил самый первый iPad 27 января 2010, а 2 марта 2011 года закрепил за планшетами статус умных устройств нового поколения.

«…будущее за посткомпьютерными устройствами, которые проще и понятнее привычных PC»

Тем не менее, в качестве полноценного рабочего инструмента их я до сих пор не вижу.

Да, iPad Pro со Smart Keyboard стал бы для меня приятным дополнением для набора текста, когда MacBook Pro разрядился, но не более.

Во всех остальных сценариях я советую не пробовать создавать контент на iPad. В этом нет никакого смысла. Это долго и неудобно, и единственное исключение — рисование с помощью Apple Pencil.

Обязательно попробуйте на iPad новые и не самые новые игры

Когда я отказывался от iPad, очень хотел купить Nintendo Switch и проходить на портативной консоли полноценные игры. Тем не менее, я так и не нашел времени, чтобы даже просто заказать ее в интернет-магазине.

Через полгода без планшета пришел к выводу, что он отлично справлялся с играми и заменял мне любые другие устройства.

Мне под 30, и времени на полноценные игры нет. Поэтому я иногда прохожу мобильные, которые не требуют полного погружения. Полный список тех, которые сегодня пытаюсь добить, публиковал здесь.

Помните, лучше меньше, но лучше. iPad входит в это «меньше»

Вместо полноценного вывода, вот вам короткая подборка фактов, как iPad делал мою жизнь лучше:

С него было круто потреблять контент: видео, текст

Он делал мои iPhone и MacBook более автономными

На iPad было круто проходить даже мобильные игры

Со всем этим отлично справлялся даже мой iPad Air 2, который сегодня стоит копейки. Планшеты Apple не нужно менять слишком часто, поэтому больших денег они не просят.

Чтобы iPad был удобным и востребованным в ваших глазах, просто не грузите планшет созданием контента по работе и не превращайте его в смартфон. Вот мое мнение сегодня.