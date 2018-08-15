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LG выпустит первый 5G-смартфон в 2019 году
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LG выпустит первый 5G-смартфон в 2019 году 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания LG Electronics и американский оператор Sprint сообщили о планах выпустить первый смартфон с поддержкой сотовой связи пятого поколения в 2019 году.
Точные сроки выпуска, также как и технические характеристики смартфона пока не объявлены. Можно лишь с уверенностью сказать, что LG представит в первых месяцах 2019 года флагманский смартфон со встроенным 5G-модемом.
В основу смартфона ляжет платформа Snapdragon, а компания Qualcomm уже анонсировала модем X50 для неё со скоростью до 5 Гбит/с. Отметим, что оператор Sprint планирует запустить сеть 5G в шести американских городах уже в 2018 году и ещё в трёх — в 2019 году.
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