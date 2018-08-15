LG выпустит первый 5G-смартфон в 2019 году

Компания LG Electronics и американский оператор Sprint сообщили о планах выпустить первый смартфон с поддержкой сотовой связи пятого поколения в 2019 году.

Точные сроки выпуска, также как и технические характеристики смартфона пока не объявлены. Можно лишь с уверенностью сказать, что LG представит в первых месяцах 2019 года флагманский смартфон со встроенным 5G-модемом.