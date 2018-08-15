LG выпустит 5G-смартфон в первой половине 2019 года

Американский оператор Spirit объявил о сотрудничестве с LG Electronics. Вместе они будут работать над смартфоном с поддержкой пятого поколения мобильной связи (5G).

По словам представителей Spirit, аппарат станет первым 5G-устройством в США , а сама компания — первой, кто развернёт в стране сеть пятого поколения. По слухам, смартфон станет частью линейки LG G, который будет оснащён процессором Snapdragon 855.

Выход устройства с поддержкой 5G намечен на первую половину 2019 года.

Ранее News.ru рассказал о новом смартфоне Moto Z3. Аппарат станет первым в мире, который можно будет «обновить» до 5G посредством специальной панели 5G Moto Mod.