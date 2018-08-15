ASUS выпустила разноцветные ноутбуки VivoBook S

Если вам не очень понравились ASUS Zenbook S, то можете присмотреться к новым лэптопам от ASUS, которые были представлены на выставке Computex 2018. Новые модели будут продаваться с 15,6-дюймовым дисплеем, а также в более компактном 14-дюймовом варианте. Но, наверно, главной отличительной чертой новых VivoBook S является их разноцветный дизайн.

Ноутбуки будут продаваться в вариантах Firmament Green, Star Grey, Silver Blue, Gun Metal и Icicle Gold. Есть как классические расцветки, так и более веселые.

Рамки вокруг дисплея очень небольшие — применяется технология NanoEdge. Ноутбуки используют чипсет Intel Core i7, 16 гигабайт оперативной памяти, графику NVIDIA, а большая модель с 15,6-дюймовым экраном предлагает систему хранения SSD + HDD.

Пока стоимость ASUS VivoBook S14 и VivoBook S15 не называется. Известно лишь то, что модели начнут поступать на рынок с этого месяца.