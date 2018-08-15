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Samsung анонсировала первый в мире 5G-модем для смартфонов
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Samsung анонсировала первый в мире 5G-модем для смартфонов 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Android Insider
Компания Samsung Electronics объявила о разработке модема Exynos 5100. По словам производителя, это первый в индустрии 5G-модем, полностью совместимый со стандартом 3GPP (3rd Generation Partnership Project).
Модем поддерживает самую свежую спецификацию 5G New Radio (5G-NR). Как и модем в текущей «системе-на-чипе» Exynos 9810, использующейся во флагманских Galaxy S9, S9+ и Note9, новый Exynos 5100 базируется на 10-нанометровом производственном процессе и поддерживает в одном чипе такие сети, как 2G GSM/CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA и 4G LTE.
Более важно, впрочем, что модем полностью совместим со спектрами ниже 6 ГГц и mmWave, определяемыми стандартом 3GPP. В результате, теоретически чип сможет обеспечить скорость до 2 Гбит/сек при использовании частот ниже 6 ГГц и до 6 Гбит/сек в mmWave. Это в 1,7 и 5 раз быстрее по сравнению с предшественником.
Samsung планирует начать поставлять модем Exynos 5100 партнёрам в конце 2018 года.
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