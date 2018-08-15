Что делать, если утопил телефон

Вторым по популярности повреждением смартфона (после разбитого дисплея), как правило, становится проникновение жидкости внутрь устройства. Неудивительно, ведь многие, поверив рекламе, уверены в водонепроницаемых свойствах своего смартфона и с чувством полной безопасности позволяют ему контактировать с водой. Вот только контакт с водой для современных смартфонов не просто нежелательный — он приводит к плачевным последствиям.

Почему так происходит? Большинство Android-устройств на рынке сейчас имеют защиту по стандарту IEC60529 или IP67. Если внимательно изучить все тонкости, можно обнаружить, что такой стандарт спасет телефон лишь от брызг и пыли, да и то со временем защитные свойства данного типа ухудшаются. Примечательно, что гарантия производителя распространяется только на попадание в смартфон влаги; если в устройство попало вода, он имеет право отказать в гарантийном ремонте (собственно, так обычно и случается). Иными словами, вам придется производить ремонт за свой счет.

Чем опасно попадание воды в смартфон?

Когда вода попадает в корпус телефона (даже через отверстие для микрофона или динамика), она долгое время остается внутри. Как известно, вода является хорошим проводником, поэтому, связав токи, может вызвать короткое замыкание. В результате окисляются контакты внутри, возникают проблемы с аккумулятором и дисплеем — например, появляются белые засветы, полоски и пятна на экране. Вода очень быстро проникает между слоями дисплейного модуля и попадает на подсветку. И чем дольше тянуть с ремонтом смартфона после попадания воды, тем больше модулей повреждаются (и тем дороже будет ремонт).

Что делать, если в телефон попала вода?

Не сушить феном. Это распространенный миф, который совсем не помогает, так как фен не может просушить смартфон изнутри. Наоборот, фен сильно повышает температуру устройства и может перегреть один или несколько компонентов. В итоге к стоимости ремонта после попадания воды добавится замена комплектующих.

Не класть телефон в рис. Еще один популярный способ «вывести» воду из смартфона. Да, рис хорошо впитывает влагу, но никак НЕ ЗАБИРАЕТ капли воды из телефона. Максимум, что вы сделаете — «просушите» устройство снаружи, но внутри все равно останется вода, которая будет окислять контакты и производить короткое замыкание.

Не пытаться разобрать смартфон. Во-первых, без специальных инструментов сделать это очень сложно, к тому же нужны необходимые навыки: надо понимать, что и когда нужно отсоединять, какие комплектующие пришли в негодность, а какие еще можно спасти. В процессе самостоятельного ремонта также часто можно повредить компоненты телефона, в том числе дисплей.

Лучше всего не тратить время и как можно быстрее принести смартфон в сервисный центр. Чем раньше телефон окажется в руках специалистов, тем больше вероятность спасти его (и окажется дешевле ремонт). AndroidInsider.ru рекомендует сеть сервисных центров IVESTORE, где мастера сделают все возможное для того, чтобы как можно скорее устранить последствия попадания воды в устройство. Эксперты используют профессиональное оборудование, в том числе микроскопы, чтобы не оставить даже малейшие частицы влаги. Кстати, помимо ремонта после «залития», IVESTORE также занимается другими видами работ — заменой аккумулятора, экрана, микросхем и так далее. Принести к ним можно не только смартфоны Samsung, но и также Xiaomi, Huawei, Meizu, LG и остальные модели.

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