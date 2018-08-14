Потребители недовольны Motorola P30, который сильно похож на iPhone X

В Сети ранее появились рендеры Motorola P30, который уж очень сильно напоминает iPhone X.

Смартфон получит 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9, 2,5D-стекло, восьмиядерный процессор, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

Основная камера в устройстве будет двойная (16 + 5 Мп с апертурой f/1.8), а фронтальная на 12 Мп с апертурой f/1.8 и поддержкой AI и AR. P30 оснастят аккумулятором на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18W.

Но интересно не это. Само собой смартфон будет производительным. Вопрос только к внешности. Почему аппарат так сильно напоминает iPhone X? Еще ни один производитель не делал свои смартфоны настолько похожими на флагман Apple

Две вещи отличают P30 от iPhone X — сканер на задней панели и широкая рамка снизу с логотипом Motorola.

Давайте же посмотрим, как пользователи отреагировали на Motorola P30. Наиболее резонансный твит получился у Маркуса Брауни — популярного обозревателя гаджетов:

Представляю Motorola P30: наш самый бесстыжий вырез на данный момент.

В ответах к твиту можно встретить следующее:

“Этот логотип спереди (facepalm). ”

В следующем году!

Ого, даже обои похожи.

Своим мнением поделились и российские блогеры:

Многие сравнивают P30 с Huawei P20 и P20 Pro. Похож, не правда?

Motorola P30 Huawei P20 Pro Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.

По материалам androidpure