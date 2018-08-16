Motorola представила смартфон с дизайном iPhone X и окраской Huawei P20

Заимствование производителями смартфонов идей друг у друга выходит на новый уровень, ведь просто копировать Apple уже не интересно. Но что если попробовать выделить свой аппарат в толпе клонов iPhone X за счет оригинальной расцветки? Ну, то есть, не совсем оригинальной.

Lenovo, владеющая брендом Motorola, представила накануне новинку: смартфон P30. Аппарат оснащен сдвоенной тыловой камерой, выглядящей точно так же как у iPhone X и десятков его китайских «последователей», а один из вариантов расцветки почти идентичен градиентной окраске «Сумерки», которую Huawei использовала для представленных ранее в этом году флагманов P20 и P20 Pro. Но назвали цвет «наоборот»: у Lenovo это не сумерки, а «заря» — Aurora.

Смартфон оснащается производительным среднебюджетным процессором Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 3000 мА*ч. Устройство работает на Android 8.0 с фирменным интерфейсом ZUI 4.0. У 6,2-дюймового дисплея пропорции 19:9 и разрешение 2246 на 1180 точек (FullHD+).

Разрешение тыловых камер 16 и 5 мегапикселей, рядом с ними расположился украшенный логотипом Motorola дактилоскопический сенсор. Фронтальная камера Motorola P30 — 12-мегапиксельная и располагается в «челке», напоминающей iPhone X.

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