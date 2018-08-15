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Motorola представила недорогой клон iPhone X
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Motorola представила недорогой клон iPhone X 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Компания Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, представила новый смартфон Motorola P30. Он станел первым смартфоном Motorola с вырезом дисплея в стиле iPhone X.
Дизайн смартфона очень похож на iPhone X как спереди, так и сзади. Он заключён в корпус со стеклянными панелями, двойная основная камера расположена в верхнем левом углу. Логотип Motorola на задней панели выполняет роль сканера отпечатков пальцев.
Motorola P30 оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2246 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой 16+5 Мп и фронтальной на 12 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает объёмом 3000 мАч.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 155,8 х 75,9 х 7,7 мм, а вес — 170 граммов. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой ZUI 4.0.
Motorola P30 предлагается в трёх цветовых вариантах — белом, чёрном и градиентном. Цена составит 303 доллара США за версию с 64 ГБ и 360 ГБ за 128 ГБ. Продажи стартуют только в сентябре.
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