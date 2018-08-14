Ещё
Смартфон BQ-5512L Strike Forward — интересный бюджетник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смартфон BQ-5512L Strike Forward — интересный бюджетник 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Российский бренд электроники BQ представил новый смартфон BQ-5512L Strike Forward. Новинка отличается безрамочным IPS-дисплеем диагональю 5,45 дюйма с закругленными краями 2,5D. Экран выполнен по технологии INCELL, что повышает качество цветопередачи. Защиту обеспечивает стекло Panda Glass.
Корпус смартфона металлический. Внутри установлен четырёхъядерный процессор Mediatek MT6739ww, есть 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянной, а также поддержка карты памяти microSD до 128 ГБ.
Камеры представлены одиночными модулями на 13 и 8 МП (основная и фронтальная). Первая оснащена фазовым автофокусом, вторая располагает собственной вспышкой. Отмечается, что смартфон поддерживает две SIM-карты в режиме передачи данных 2G/3G/4G. В качестве ОС используется Android 8.1. Ёмкость штатного аккумулятора 3200 мА·ч.
Новинка оснащена сканером отпечатка пальца на задней панели. BQ-5512L Strike Forward стоит 6990 рублей, купить его можно в официальном интернет-магазине производителя.
Игромания.ру: последние новости
Официально: 10-дюймовому Xiaomi Mi Pad 4 — быть! Стало известно точное название новой видеокарты Nvidia Утечка: Motorola может возродить док-станцию Lapdock
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без «зеркал»: неожиданная реакция РФ на действия США257
США устроили провокацию у Крымского моста705
Трагедия в Италии: под руинами найдены выжившие125
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской77
Сергей Удальцов задержан в Москве45
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение