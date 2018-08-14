Смартфон BQ-5512L Strike Forward — интересный бюджетник

Российский бренд электроники BQ представил новый смартфон BQ-5512L Strike Forward. Новинка отличается безрамочным IPS-дисплеем диагональю 5,45 дюйма с закругленными краями 2,5D. Экран выполнен по технологии INCELL, что повышает качество цветопередачи. Защиту обеспечивает стекло Panda Glass.

Корпус смартфона металлический. Внутри установлен четырёхъядерный процессор Mediatek MT6739ww, есть 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянной, а также поддержка карты памяти microSD до 128 ГБ.

Камеры представлены одиночными модулями на 13 и 8 МП (основная и фронтальная). Первая оснащена фазовым автофокусом, вторая располагает собственной вспышкой. Отмечается, что смартфон поддерживает две SIM-карты в режиме передачи данных 2G/3G/4G. В качестве ОС используется Android 8.1. Ёмкость штатного аккумулятора 3200 мА·ч.

Новинка оснащена сканером отпечатка пальца на задней панели. BQ-5512L Strike Forward стоит 6990 рублей, купить его можно в официальном интернет-магазине производителя.