Утечка обнародовала полные спецификации SoC Kirin 980

Похоже, компания Apple не успеет выпустить процессор A12, который должен был стать первым 7-нанометровым чипом для мобильных устройств. Ожидается, что на первом месте окажется Huawei Kirin 980, его выпустят в третьем квартале. Однако и в китайской новинке не обошлось без сюрпризов.

Ранее предполагалось, что чипсет получит графический процессор собственной разработки Huawei. Однако, по последней информации, это будет 24-ядерный GPU ARM Mali-G72. Процессор будет восьмиядерным: четыре ядра ARM Cortex-A77 с частотой 2,8 ГГц и столько же Cortex-A55 (частота последних не указана).

В составе чипсета будет нейронный процессор M1, три процессора обработки изображения (ISP), модем LTE Cat.19, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Система-на-чипе будет работать с оперативной памятью LPDDR4X.

А 31 августа, в первый день работы выставки IFA 2018, компания покажет смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro на базе нового чипсета.

К слову, по последним данным от инсайдеров Романда Квандта и Ice universe, это фейк, поскольку ядер ARM Cortex-A77 не существует. Впрочем, не исключено, что их анонсируют тоже 31 августа, вместе с чипсетом.