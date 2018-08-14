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Утечка обнародовала полные спецификации SoC Kirin 980
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Утечка обнародовала полные спецификации SoC Kirin 980 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Похоже, компания Apple не успеет выпустить процессор A12, который должен был стать первым 7-нанометровым чипом для мобильных устройств. Ожидается, что на первом месте окажется Huawei Kirin 980, его выпустят в третьем квартале. Однако и в китайской новинке не обошлось без сюрпризов.
Ранее предполагалось, что чипсет получит графический процессор собственной разработки Huawei. Однако, по последней информации, это будет 24-ядерный GPU ARM Mali-G72. Процессор будет восьмиядерным: четыре ядра ARM Cortex-A77 с частотой 2,8 ГГц и столько же Cortex-A55 (частота последних не указана).
В составе чипсета будет нейронный процессор M1, три процессора обработки изображения (ISP), модем LTE Cat.19, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Система-на-чипе будет работать с оперативной памятью LPDDR4X.
А 31 августа, в первый день работы выставки IFA 2018, компания покажет смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro на базе нового чипсета.
К слову, по последним данным от инсайдеров Романда Квандта и Ice universe, это фейк, поскольку ядер ARM Cortex-A77 не существует. Впрочем, не исключено, что их анонсируют тоже 31 августа, вместе с чипсетом.
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