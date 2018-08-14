Sony хочет 500 тыс. руб. за простенький плеер с золотой кнопкой

Sony хочет 500 тыс. руб. за простенький плеер с золотой кнопкойНа выставке High-End Audio Visual Show, проходящей в Гонконге , Sony представила новый элемент для коллекционеров модельной линейки Signature.

Помимо наушников-вкладышей за $1700, японцы показали цифровой музыкальный плеер с не менее внушительным ценником. Цена новинки составляет $7 882 или 496 тыс. руб.

Sony DMP-Z1 поддерживает практически все известные Hi-Res форматы и включает высококачественный «аудиофильский» усилитель для наушников. Ценник почти в полмиллиона рублей японцам пришлось чем-то оправдывать, поэтому плеер получил внушительную золотую кнопку регулировки громкости, позолоченные балансные порты.

Благородный металл, по заверению производителя, присутствует даже на схемах — так Sony стремилась добиться «максимально чистого звучания». Размеры плеера: 138 х 68 х 370 мм. На верхней крышке девайса расположен 3,1-дюймовый дисплей.

Есть у DMP-Z1 так называемый «виниловый преобразователь», добавляющий воспроизводимой цифровой музыке аналогового тепла. В плеере установлено 256 ГБ памяти, расширить которую можно посредством двух слотов microSD.

Подключается дорогостоящий гаджет к компьютеру по USB Type-C. Время автономной работы DMP-Z1 от встроенного аккумулятора составляет 10 часов. Одним словом, поклонник Hi-Res оценят.