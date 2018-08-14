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Sony хочет 500 тыс. руб. за простенький плеер с золотой кнопкой
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Sony хочет 500 тыс. руб. за простенький плеер с золотой кнопкой 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Sony хочет 500 тыс. руб. за простенький плеер с золотой кнопкойНа выставке High-End Audio Visual Show, проходящей в Гонконге, Sony представила новый элемент для коллекционеров модельной линейки Signature.
Помимо наушников-вкладышей за $1700, японцы показали цифровой музыкальный плеер с не менее внушительным ценником. Цена новинки составляет $7 882 или 496 тыс. руб.
Sony DMP-Z1 поддерживает практически все известные Hi-Res форматы и включает высококачественный «аудиофильский» усилитель для наушников. Ценник почти в полмиллиона рублей японцам пришлось чем-то оправдывать, поэтому плеер получил внушительную золотую кнопку регулировки громкости, позолоченные балансные порты.
Благородный металл, по заверению производителя, присутствует даже на схемах — так Sony стремилась добиться «максимально чистого звучания». Размеры плеера: 138 х 68 х 370 мм. На верхней крышке девайса расположен 3,1-дюймовый дисплей.
Есть у DMP-Z1 так называемый «виниловый преобразователь», добавляющий воспроизводимой цифровой музыке аналогового тепла. В плеере установлено 256 ГБ памяти, расширить которую можно посредством двух слотов microSD.
Подключается дорогостоящий гаджет к компьютеру по USB Type-C. Время автономной работы DMP-Z1 от встроенного аккумулятора составляет 10 часов. Одним словом, поклонник Hi-Res оценят.
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