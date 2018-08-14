Появились фото и видео распаковки Google Pixel 3 XL

Ожидается, что Google анонсирует свои новые смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL в октябре этого года. Однако в сети уже появлялись фотографии этой модели в упаковке, что говорит о готовности производителя к релизу. Теперь в сеть просочилось видео анбоксинга Pixel 3 XL.

Интересно, что Google Pixel 2 XL в свое время не поставлялся с наушниками в комплекте. Однако, по всей видимости, Pixel 3 XL получит гарнитуру с портом USB-C. Другие аксессуары будут включать в себя блок питания USB Power Delivery, переходник USB-C на 3,5-мм, кабель USB-C — USB-C и адаптер USB-C на USB-A.

Представленный аппарат идет в цвете Clearly White и имеет «монобровь» сверху дисплея. Внизу виден фронтальный динамик. Задняя часть разбита на две части в оттенках белого. Сверху — одиночная камера и светодиодная вспышка, а ниже располагается сканер отпечатков пальцев. Также Pixel 3 XL должен выйти в черном цвете. Что касается начинки, то Pixel 3 XL будет идти с Android 9 и управляться чипом Snapdragon 845 SoC. Объем оперативной памяти составит 4 гигабайта. Разрешение дисплея — 2960 x 1440 пикселей.