Как фотографирует Samsung Galaxy Note 9? Первые семплы

На прошлой неделе Samsung представила новый флагман. Galaxy Note 9 порадовал обновлённым железом, увеличенным дисплеем и даже улучшенным пером S Pen с поддержкой Bluetooth. Без внимания инженеров не осталась и камера — самое время оценить её возможности.

Galaxy Note 9 получил двойную 12-мегапиксельную камеру, одна из которых поддерживает сменную диафрагму. Это значит, что смартфон может подстраиваться под окружающее освещение.

Также он автоматически определяет содержимое кадра и выбирает оптимальные параметры снимка. Это может быть пейзаж, портрет или что-то другое. Всего Note 9 определяет до 20 различных сцен и устанавливает для каждого правильные уровни цвета и контрастности.

Камеру флагмана протестировали представители Phone Arena. Журналисты не поделились снимками в полном разрешении, однако составить представление о потенциале камеры можно.

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