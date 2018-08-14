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Как фотографирует Samsung Galaxy Note 9? Первые семплы
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Как фотографирует Samsung Galaxy Note 9? Первые семплы 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
На прошлой неделе Samsung представила новый флагман. Galaxy Note 9 порадовал обновлённым железом, увеличенным дисплеем и даже улучшенным пером S Pen с поддержкой Bluetooth. Без внимания инженеров не осталась и камера — самое время оценить её возможности.
Galaxy Note 9 получил двойную 12-мегапиксельную камеру, одна из которых поддерживает сменную диафрагму. Это значит, что смартфон может подстраиваться под окружающее освещение.
Также он автоматически определяет содержимое кадра и выбирает оптимальные параметры снимка. Это может быть пейзаж, портрет или что-то другое. Всего Note 9 определяет до 20 различных сцен и устанавливает для каждого правильные уровни цвета и контрастности.
Камеру флагмана протестировали представители Phone Arena. Журналисты не поделились снимками в полном разрешении, однако составить представление о потенциале камеры можно.
Понравилось ли вам увиденное? Делитесь впечатлениями в комментариях и Телеграм-чате AndroidInsider.
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