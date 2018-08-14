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Названы стоимость и срок выхода беспроводной зарядки Apple
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Названы стоимость и срок выхода беспроводной зарядки Apple 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: iguides.ru
Стали известны дополнительные подробности о выпуске одного из долгостроев Apple — станцию беспроводной зарядки AirPower. Информацией поделился китайский ресурс Chongdiantou со ссылкой на «источники в индустрии».
По данным источника, цена на AirPower составит около тысячи юаней в Китае, а в США она обойдётся примерно 150 долларов. Начало продаж ожидается одновременно со смартфонами Apple следующего поколения — в конце сентября.
Изначально Apple представила AirPower на сентябрьском пресс-мероприятии в дополнение к смартфонам iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. На момент анонса точный срок выхода аксессуара не уточнялся, лишь сообщили, что это произойдёт в течение 2018 года.
На данный момент станция AirPower совместима с iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, смарт-часами Apple Watch Series 3, а также новым зарядным чехлом для AirPods. Она позволит одновременно заряжать до трех устройств.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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