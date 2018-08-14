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NVIDIA представила архитектуру Turing для видеокарт нового поколения
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NVIDIA представила архитектуру Turing для видеокарт нового поколения 

Ferra.ru 44 минуты назад
Фото: Хайтек
Компания NVIDIA представила новую графическую архитектуру NVIDIA Turing. По словам производителей, архитектура Turing стала самым большим прорывом со времен изобретения GPU CUDA в 2006 году.
Архитектура Turing оснащена специальными процессорами для трассировки лучей, которые называются RT-ядра. Они ускоряют расчеты движения света и звука в 3D-среде до 10 GigaRays в секунду. Как отмечает NVIDIA, Turing ускоряет трассировку лучей до 25 раз по сравнению с предыдущим поколением Pascal, а GPU-ноды справляются с финальным рендерингом при наложении эффектов в фильмах в 30 раз быстрее, чем ноды на базе GPU.
Архитектура Turing также располагает тензорными ядрами — процессорами, которые ускоряют обучение глубоких сетей и инференс, обеспечивая до 500 трлн тензорных операций в секунду.
Turing впервые получила новые RT-ядра для ускорения трассировки лучей и новые тензорные ядра для инференса, что позволяет производить трассировку лучей в реальном времени.
NVIDIA также представила свои первые продукты на базе архитектуры Turing. Ими стали видеокарты NVIDIA Quadro RTX 8000, Quadro RTX 6000 и Quadro RTX 5000, предназначенные для дизайнеров и художников в разных областях промышленности.
Видеокарты Quadro на базе Turing появятся на рынке в четвертом квартале текущего года по цене 10 000, 6 300 и 2 300 долларов США, соотвественно.
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