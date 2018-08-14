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AirPower могут показать в сентябре, и она будет стоить около $150
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AirPower могут показать в сентябре, и она будет стоить около $150 

iPhones.ru 24 минуты назад
Фото: iPhones.ru
AirPower могут показать в сентябре, и она будет стоить около $150Стало известно больше подробностей об одном из самых загадочных продуктов Apple. Речь идет об анонсированной почти год назад зарядной станции AirPower, продажи которой затянулись кардинально.
Китайский магазин Chongdiantou опубликовал новую информацию по гаджету.
Если верить поставщикам, то Apple запустит продажи AirPower вместе с анонсом новых iPhone сразу после сентябрьской презентации.
Предположительная стоимость зарядки составит около 1 тыс. юаней, $145 или 9 тыс. руб.
С помощью AirPower можно одновременно заряжать до трех мобильных устройств Apple. На площадке можно разместить iPhone, Apple Watch и обновленный зарядный кейс AirPods. По крайней мере, именно так видит эксплуатацию своего зарядника сама Apple.
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