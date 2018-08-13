Samsung Pay в Galaxy Watch лишился своего главного оружия, это надо знать

Вместе с Samsung Galaxy Note 9 и Galaxy Home были представлены умные часы Galaxy Watch. Они показали много интересного, но, как выяснилось, лишились своего главного оружия, что очень печально. Если вы привыкли использовать платежную систему Samsung Pay на своих умных часах, Galaxy Watch вас разочаруют.

Еще до появления Samsung Pay южнокорейский гигант приобрел стартап, который позволял использовать технологию мобильных платежей абсолютно с любыми терминалами с помощью имитации сигналов, которые используются для чтения магнитной полосы банковской карты. Это позволило использовать бесконтактную оплату абсолютно в любом месте, принимающем банковские карты.

Samsung Pay с этой уникальной функцией получили не только смартфоны Galaxy, но и умные часы линейки Gear. По какой-то причине такая возможность пропала в прошлогодних Gear Sport. Новые часы Galaxy Watch тоже ей не обладают. Они могут работать только с терминалами, поддерживающими NFC.