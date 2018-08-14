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Xiaomi представила мощный 10-дюймовый планшет
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Xiaomi представила мощный 10-дюймовый планшет 

Ferra.ru 13 минут назад
Фото: Игромания.ру
Компания Xiaomi представила новый планшет Mi Pad 4 Plus. Это старшая модель по отношению к планшету Mi Pad 4, дебютировавшему в июне.
Xiaomi Mi Pad 4 Plus получил увеличенный дисплей, больше памяти и ёмкости аккумулятора, а также сканер отпечатков пальцев, который отсутствовал в Mi Pad 4, в дополнение к распознаванию пользователя по лицу.
Планшет оснащается 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1920 x 1200 пикселей) с соотношением 16:10, камерами на 13 и 5 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором на 8620 мАч. Планшет работает на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI. Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.
Xiaomi Mi Pad 4 Plus выходит в чёрном и золотистом цветовых вариантах по цене 275 долларов за 64 ГБ, 304 долларов за 128 ГБ. Продажи в Китае стартуют 16 августа.
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