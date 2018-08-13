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СМИ: Xiaomi готовит более крупную версию планшета Mi Pad 4
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СМИ: Xiaomi готовит более крупную версию планшета Mi Pad 4 

Игромания.ру 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
Издание Mysmartprice сообщает, что компания Xiaomi работает над новым Android-планшетом Mi Pad 4 Plus. По имеющемся данным, новинка получит десятидюймовый дисплей. У базовой версии был экран на восемь дюймов с разрешением 1920 x 1200 пикселей.
Ожидается, что более крупная версия получит тот же процессор Qualcomm Snapdragon 660, как и Mi Pad 4. Также говорится о 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти плюс слот для карт microSD.
Из других спецификаций говорится о двухдиапазонном Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Low Energy, навигационных системах GPS с A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, а также о поддержке 4G LTE и разъёме USB Type-C. Предполагается, что новинка получит более мощную батарею, чем Mi Pad 4. Там использовался аккумулятор на 6000 мА·ч. Наконец, утверждается, что Mi Pad 4 Plus получит ОС Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 10.
Наконец, сообщается о двух вариантах цвета корпуса: чёрный и золотой, как было и с младшей моделью. К сожалению, цена и дата выхода пока не уточняются.
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