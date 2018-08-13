Feduk стал новым лицом линейки аудиопродукции Sony EXTRA BASS

Популярный российский хип-хоп артист Feduk, исполнитель таких хитов как «Розовое вино», «Хлопья летят наверх», «Закрывай глаза» и многих других стал лицом линейки Sony EXTRA BASS. Позитив и драйв — это то, что объединяет хиты Feduk’а и яркую аудиотехнику Sony.

«Самое главное для меня — это качественный звук. Sony — легендарный бренд, а линейка EXTRA BASS не просто передает музыку, она ее модернизирует»

В новую линейку Sony EXTRA BASS входят наушники, совместимые со смартфоном, беспроводные колонки с долгой работой без подзарядки и мощные портативные аудиосистемы с глубоким резонирующим звучанием басов. Все, что нужно для идеальной вечеринки.

Воссоздать атмосферу клубной тусовки, где бы вы ни были, с наушниками Sony EXTRA BASS ─ проще простого. Никаких шумов, только качественное звучание, близкое к студийному. Складная конструкция позволяет брать наушники с собой куда угодно, а время работы беспроводных моделей достигает 18 часов.

Беспроводные колонки от Sony ─ это мощный звук, потому что технология EXTRA BASS™ усиливает басы. Это новая функция Party Booster, которая поможет развлечь друзей и гостей вечеринки, она позволяет отбивать ритм по колонке с 5 разных сторон. В ответ на постукивание колонка будет издавать звуки и включать подсветку. А также колонки оснащены системой защиты от влаги IP67, поэтому можно свободно слушать музыку на пляже или возле бассейна, не переживая, что с колонкой что-нибудь случится.

У аудиосистем от Sony линейки EXTRA BASS есть подсветка с радиусом действия 360°, которая пульсирует в так музыке, создавая клубную атмосферу где угодно, средне— и высокочастотные динамики обеспечивают более широкое распространение звука, так что музыку будет слышно во всех концах помещения. Кроме того, у аудиосистем есть интерактивный режим Taiko: с помощью сэмплеров можно играть на любых барабанах, включая бонго, джембе, сурдо и японский барабан Taiko, просто касаясь верхней панели в нужное время. Можно устроить соревнование с друзьями в ритм-игре и выяснить, у кого лучший музыкальный слух. Мало звука? Функция Wireless Party Chain позволит соединить сразу несколько устройств в единую сеть через Bluetooth®, что отлично подходит для больших помещений или опен-эйров. Можно подключить до 50 аудиосистем и до 100 беспроводных колонок, синхронизировать музыку и подсветку, и сделать вечеринку по-настоящему масштабной и запоминающейся.