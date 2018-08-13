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Представлены «игровые» карты памяти MicroSD для Nintendo Switch
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Представлены «игровые» карты памяти MicroSD для Nintendo Switch 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Игровое подразделение компании Kingston Technology под названием HyperX анонсировало выход линейки карт памяти Gaming microSD. Они позиционируются как «игровые» карты памяти для консоли Nintendo Switch, смартфонов и планшетов.
Эти карты обеспечивают скорость чтения до 100 МБ/с и скорость записи — до 80 МБ/с. Разумеется, такие показатели говорят, что карты можно использовать и в экшен-камерах, в том числе с поддержкой 4K, в видеосистемах для дронов и автономных камерах наблюдения.
В рамках новой линейки доступны накопители на 64, 128 и 256 ГБ. Все они поддерживают стандарты UHS-I, CL10, Speed ​​Class (U3) и A1. Стоимость лежит в диапазоне от 50 до 200 долларов в зависимости от ёмкости. Пока что дата выхода на рынок не уточняется.
Отметим, что высокоскоростные карты памяти не являются новинкой, однако устройства, «заточенные» именно под игровые проекты — другое дело. Однако Kingston — не единственный игрок на этом рынке. У Samsung доступны аналоги с теми же показателями и, примерно, в том же диапазоне цен. К слову, эта же компания обещает скоро вывести на рынок карту microSD на 512 ГБ.
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