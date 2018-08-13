Представлены «игровые» карты памяти MicroSD для Nintendo Switch

Игровое подразделение компании Kingston Technology под названием HyperX анонсировало выход линейки карт памяти Gaming microSD. Они позиционируются как «игровые» карты памяти для консоли Nintendo Switch, смартфонов и планшетов.

Эти карты обеспечивают скорость чтения до 100 МБ/с и скорость записи — до 80 МБ/с. Разумеется, такие показатели говорят, что карты можно использовать и в экшен-камерах, в том числе с поддержкой 4K, в видеосистемах для дронов и автономных камерах наблюдения.

В рамках новой линейки доступны накопители на 64, 128 и 256 ГБ. Все они поддерживают стандарты UHS-I, CL10, Speed ​​Class (U3) и A1. Стоимость лежит в диапазоне от 50 до 200 долларов в зависимости от ёмкости. Пока что дата выхода на рынок не уточняется.

Отметим, что высокоскоростные карты памяти не являются новинкой, однако устройства, «заточенные» именно под игровые проекты — другое дело. Однако Kingston — не единственный игрок на этом рынке. У Samsung доступны аналоги с теми же показателями и, примерно, в том же диапазоне цен. К слову, эта же компания обещает скоро вывести на рынок карту microSD на 512 ГБ.