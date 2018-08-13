Рассекречена внешность Huawei Mate 20 Lite

В сети появились выглядящие официальными рендеры нового смартфона Huawei Mate 20 Lite, который пока не был представлен производителем официально. Ими поделился Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture.

Это бюджетная версия во флагманской серии Huawei Mate 20, анонс которой ожидается осенью. В базе данных китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA модель проходит под названием Maimang 7. Напомним, в прошлом году Mate 10 Lite или Maimang 6 дебютировал заметно раньше представленных октябре старших моделей серии Mate 10. Название Maimang 7 предназначено для китайского рынка, а в Европе смартфон должен появиться как Huawei Mate 20 Lite.

На живых рендерах видны вырез экрана в стиле iPhone X и две двойные камеры — фронтальная и основная. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели.

По данным источника, Huawei Mate 20 Lite оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340x1080 пикселей, фронтальной двойной камерой 24+2 Мп и основной 20+2 Мп.

Смартфон базируется на процессоре HiSilicon Kirin 710, как у Huawei Nova 3i, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3650 мАч. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют Huawei Mate 20 Lite ожидается в конце августа по цене около 400 евро.