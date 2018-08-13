Рассекречена внешность Huawei Mate 20 Lite 

В сети появились выглядящие официальными рендеры нового смартфона Huawei Mate 20 Lite, который пока не был представлен производителем официально. Ими поделился Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture.
Это бюджетная версия во флагманской серии Huawei Mate 20, анонс которой ожидается осенью. В базе данных китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA модель проходит под названием Maimang 7. Напомним, в прошлом году Mate 10 Lite или Maimang 6 дебютировал заметно раньше представленных октябре старших моделей серии Mate 10. Название Maimang 7 предназначено для китайского рынка, а в Европе смартфон должен появиться как Huawei Mate 20 Lite.
На живых рендерах видны вырез экрана в стиле iPhone X и две двойные камеры — фронтальная и основная. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели.
По данным источника, Huawei Mate 20 Lite оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340x1080 пикселей, фронтальной двойной камерой 24+2 Мп и основной 20+2 Мп.
Смартфон базируется на процессоре HiSilicon Kirin 710, как у Huawei Nova 3i, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3650 мАч. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo.
Официальный дебют Huawei Mate 20 Lite ожидается в конце августа по цене около 400 евро.