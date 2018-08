В процессорах VIA C3 выявлен бэкдор-механизм

Кристофер Домас, эксперт в области безопасности аппаратного обеспечения, рассказал о бэкдор-механизме в семействе x86-процессоров VIA C3, выпущенных в период с 2001 по 2003 год тайваньской корпорацией VIA Technologies Inc.

Уязвимое семейство процессоров изначально разрабатывалось для использования на десктопных компьютерах, однако больше прижилось в POS-терминалах, банкоматах, информационных киосках, медицинских устройствах и оборудовании для промышленной автоматизации.

«Скрытый режим Бога» — вот как описывает Домас обнаруженную проблему. По сути, эта брешь позволит злоумышленнику повысить свои привилегии с уровня пользователя (ring 3) до уровня ядра (ring 0).

Сам бэкдор механизм эксперт назвал Rosenbridge, он существует благодаря сопроцессору RISC (Reduced Instruction Set Computer), который работает в связке с основным процессором C3. Специалист считает, что сопроцессор защищен гораздо хуже основного процессора.

Используя инструкцию запуска (.byte 0x0f, 0x3f), исследователь смог флипнуть бит управления регистром, который активирует этот сопроцессор. Любые инструкции, которые будут направлены на этот дополнительный сопроцессор, выполнятся на уровне нулевого кольца, а не на пользовательском, как обычно.

Домас объяснил, что нашел эту брешь в чипсетах VIA C3 Nehemiah, однако другие чипсеты, по его словам, будут иметь схожие проблемы.

Стоит отметить, что другие эксперты в области безопасности поставили под сомнение находку Домаса. Они указывают на тот факт, что Rosenbridge не является настоящим бэкдором, так как этот механизм впервые упоминается в официальной документации VIA от сентября 2004 года.

Кристофер Домас также опубликовал на GitHub специальные инструменты, которые помогут узнать, задействован ли конкретном процессоре механизм Rosenbridge. Помимо этого, эти инструменты позволят закрыть его, чтобы предотвратить эксплуатацию злоумышленниками.